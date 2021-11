Riapre la Casa di Babbo Natale di Candela ed è visitabile solo con Green Pass

Il Comune di Candela e l’APS Candela Promozione intendono smentire ufficialmente una notizia travisata da una testata giornalistica locale. Candela non si arrende al Covid e rilancia un messaggio di speranza aprendo la Casa di Babbo Natale e il Museo del Giocattolo. Entrambe saranno visitabili esclusivamente nel rispetto della vigente normativa COVID, come già affermato in precedenza, dunque saranno obbligatori mascherina e Green Pass o tampone negativo fino al 5 dicembre e mascherina e Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) dal 6 dicembre. La Casa di Babbo Natale e il Museo del Giocattolo, dunque, saranno visitabili seguendo le normative governative e le loro successive modifiche. Tali istruzioni sono riportate ovunque su tutte le comunicazioni, profili social ufficiali di “Candela, il Paese del Natale” e nell’area di acquisto dei ticket online. Infatti, proprio per garantire la massima sicurezza dei numerosi visitatori, quest’anno si è deciso di rendere acquistabili i ticket online e ogni visitatore può prenotare sin da ora il giorno e l’orario che preferisce. I ticket online consentiranno a tutti di accedere comodamente alla Casa, evitando code e affollamenti.

Grazie all’impegno dei volontari dell’APS Candela Promozione ed il sostegno dell’amministrazione comunale, il Babbo Natale più famoso del Sud Italia riaprirà quindi in totale sicurezza la maestosa e addobbatissima dimora all’interno dello storico Palazzo Ripandelli di Candela. Babbo Natale in persona, accompagnato dai suoi fedeli elfi, aspetteranno i visitatori dal 04 dicembre 2021 sino al 06 gennaio 2022. Il fitto programma prevede l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, del Museo del Giocattolo e delle luminarie il 04 dicembre alle ore 18. La Casa sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, mentre i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 22, fino al 06 gennaio. Dal 04 fino al 22 dicembre, le strade del centro di Candela ospiteranno gli splendidi Mercatini di Natale che riscalderanno gli occhi e il cuore tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, mentre i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22. Due sono gli eventi che animeranno piazza Plebiscito a Candela: il 07 dicembre alle ore 20 si terrà il Falò dell’Immacolata, mentre il 06 gennaio alle ore 20 a conclusione del Natale, la Befana sorvolerà la piazza a cavallo della sua scopa.

Tutte le info sugli eventi e gli appuntamenti sono consultabili al link https://www.facebook.com/ candelapaesedelnatale/ o prenotabili direttamente su https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-candela-casa-di- babbo-natale-museo-del- giocattolo-212549259557