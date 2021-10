Ribaltone al ballottaggio: Bonito è il nuovo Sindaco di Cerignola

Ribaltone a Cerignola: Francesco Bonito vince al ballottaggio su Franco Metta. Con il 53,85% e 11716 preferenze l’ex-giudice stacca notevolmente l’avversario Franco Metta, che raccoglie il 46,15% con 10040 voti. Il risultato, diffuso in anteprima e in tempo reale da questa testata, è chiaro già poco dopo le 16,00. I dati definitivi arrivano poco prima delle 18,00 ma la festa in via Mameli è già ampiamente iniziata. Sul fronte opposto silenzio assoluto di Metta.

Alle 16,20 Francesco Bonito rilascia le prime dichiarazioni alla stampa: «E’ stato un risultato lungamente cercato e voluto. Sono felice perché da oggi comincia una storia nuova per Cerignola. Ripartiamo da un Sindaco che è un galantuomo e per 45 anni ha servito lo Stato, la collettività e la comunità. Cerignola ha un’altra faccia, la faccia della pulizia. Quello che è stato rotto nella nostra città è la coesione sociale. Io farò di tutto perché Cerignola torni ad essere una città non dominata dall’odio. Tutto è stato importante per il ballottaggio. Importante l’atteggiamento assunto responsabilmente da Tommaso Sgarro e l’apporto degli elettori di sinistra. Questa è una cosa estremamente importante sul piano politico».

Per il neo Sindaco Francesco Bonito questa elezione «è importantissima per la storia di questa città. Occorreva una svolta riformista, democratica, legalitaria e io credo di rappresentare tutto questo. Ho servito il mio popolo da parlamentare e adesso devo servirlo da Sindaco. Ho accettato di diventare Sindaco solo ed esclusivamente per l’interesse di questa città. Una delle prime cose che ho in mente di fare è allargare la maggioranza, così che la sinistra che si è riunita al ballottaggio posso restare unita anche nel governo della città. Dobbiamo voltare pagina anche nella storia della sinistra cittadina».

Alle 17,00 l’arrivo di Tommaso Sgarro e il saluto al nuovo Sindaco. Un abbraccio sentito e il saluto di tutti i supporter di Bonito a Sgarro. La sinistra pare riunita come non si vedeva da tempo, probabilmente pronta a scrivere una nuova pagina a tinte rosse per questa città.

Poco dopo le 17,30 l’ingresso a Palazzo di Città. Francesco Bonito e i consiglieri eletti entrano in aula consiliare ricevuti dal commissario straordinario Adriana Sabato. Una breve visita e il tempo di fare qualche foto con i referenti politici giunti a complimentarsi con Bonito. Da Lia Azzarone, segretario provinciale Pd, a Raffaele Piemontese, vice presidente della Ragione Puglia, accompagnati dall’On. Michele Bordo. Presenti anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, dall’europarlamentare Mario Furore al senatore Marco Pellegrini, fino all’assessore regionale Rosa Barone.

Il pomeriggio di festa si conclude alle 20,00 con il comizio di Francesco Bonito in piazza della Repubblica. Sul palco l’ex-giudice in poco meno di 15 minuti ringrazia la città per il risultato. «Non ha vinto Francesco, ha vinto Cerignola – dice dal palco -. Hanno vinto i candidati, ha vinto Tommaso Sgarro. Staremo insieme. Da oggi comincia una nuova storia per la sinistra. Costruiremo un nuovo corso e ce la faremo. Il centrosinistra tornerà compatto e saprà governare bene questa città. Il popolo governerà con noi. Mi dicono che già domani sarò proclamato. Immediatamente dopo convocherò il gruppo che mi ha sostenuto ma soprattutto programmerò una serie di incontri con la città». C’è spazio anche per le parole di Sgarro. «Ci siamo divisi, ci siamo duramente scontrati, ci siamo trovati, abbiamo comunicato e ci siamo uniti. Solo e soltanto, però, nell’interesse di Cerignola. Sono sicuro che oggi si apre un grandissimo orizzonte per questa città, perché questa città rincontra la sua storia. Francesco Bonito ha il compito di ridare un’anima e una storia a questa città. E’ il momento di rialzare la testa e oggi abbiamo cominciato a rialzare la testa».

