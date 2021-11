Rifiuti, Fratelli d’Italia: «Operai a casa tra silenzi e incertezze di sindaco e sindacati»

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa di Fratelli d’Italia Cerignola, in cui ci si sofferma sulle questione che ha comportato l’interruzione del lavoro di alcuni operai della Tekra. Gli esponenti meloniani ipotizzano la dismissione di altre quindici unità, interrogandosi sui silenzi del sindaco Bonito e dei sindacati.

Ad ottobre è toccato ai primi 11, nei prossimi giorni probabilmente resteranno a casa anche altri 15 dipendenti che Tekra aveva assunto ad agosto, per consentire piani ferie e sostituzioni e far rifiatare le maestranze fisse. Se restano senza rinnovo di contratto 26 operai della raccolta di rifiuti, chi se ne preoccupa? E pensare che l’attuale sindaco Francesco Bonito aveva garantito in campagna elettorale che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro.

I sindacati tacciono. Alcuni, ma solo alcuni, incontrano Bonito. Però sull’esito delle discussioni non trapela niente. Perché? A nessuno sta a cuore l’occupazione di 26 cerignolani? O si pensa già al prossimo turno di assunzioni su indicazione di chi oggi tace? Solo noi vediamo lavoratori che girano singolarmente, guidano i mezzi, poi scendono, raccolgono, gettano e ripartono? Qualcuno si preoccupa della sicurezza? Dei turni? Del servizio? Hanno le uniformi invernali e l’equipaggiamento anti-Covid? C’è bisogno di altro personale?

Né sappiamo se l’amministrazione abbia avviato una verifica dei servizi di Tekra, rispetto al contratto, alla forza lavoro a disposizione, ai turni di servizio. Il sindaco è stato di recente eletto presidente del Consorzio, ma non una parola è stata detta su cosa si intende fare: si proverà a recuperare gli impianti di Forcone Cafiero? Si tornerà ad una gestione pubblica del servizio? La festa elettorale è finita, ora è tempo di risposte.