“Rob.in”, Natale al CERCAT di Cerignola con giochi ed attività gratuite per i minori di Torricelli

Rafforzare il rapporto di ESCOOP con le famiglie compiendo un altro passo verso il percorso di costruzione della Comunità Educante nel Quartiere Torricelli di Cerignola. E’ questo il senso dell’iniziativa “Feste natalizie a Torricelli” promossa da ESCOOP attraverso il progetto Rob.in-Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con il contributo del Comune di Cerignola che punta a prevenire e contrastare la povertà educativa minorile anche nel periodo delle festività natalizie attraverso attività ludico-ricreative ed educative. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2022, quindi, il CERCAT di Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), accoglierà minori dai 6 ai 17 anni di età impegnati in attività che spaziano dai giochi, lo spettacolo, il cinema.

Dopo il successo di “Tempo d’Estate”, si replica anche in questo periodo invernale il modello di intervento che prevede nei pomeriggi dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Laboratori di Ballo e Karaoke, di Magia, di Animazione, Giocoleria e Trucco, di Reading di Fiabe; Tornei di Biliardino e Giochi di Società; proiezioni cinematografiche per bambini e ragazzi. Il 24 dicembre ed il 31 dicembre saranno realizzate due Feste di Comunità, cui saranno invitate anche le famiglie dei minori, con musiche natalizie, Tombolata con premi per i più piccoli e distribuzione finale di pandoro e panettone. Le attività sono completamente gratuite. Per iscriversi occorre contattare la segreteria del CERCAT al numero 320.2931427.

«Una delle sfide del progetto “Rob.in” è proprio quella di favorire la costruzione di una Comunità Educante, che mira a coinvolgere gli attori del privato sociale, della scuola, del terzo settore, dei servizi sociali, delle istituzioni per promuovere processi efficaci di sviluppo e di presa in carico globale dei minori e delle famiglie – dice Marco Sbarra coordinatore del progetto “Rob.in” – L’obiettivo di ESCOOP è di rafforzare il rapporto con le famiglie che vivono nel Quartiere Torricelli di Cerignola». Per quanto riguarda il progetto che si sta sviluppando nei comuni pugliesi di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Taranto, “Robin” ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce (ente capofila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls, Comune di Cerignola.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org