Savino Zaba tra i “pugliesi nel mondo”

Altamura è pronta ad ospitare l’undicesima edizione “PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO-EDIZIONE 2021”. A presiedere la cerimonia di premiazione sarà il Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Sen. Teresa Bellanova, conduttrice della manifestazione sarà la voce di Radio MonteCarlo Rosaria Renna, testimonial il cantautore brindisino Bungaro. Tra gli altri pugliesi premiati, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, l’Ambasciatore italiano in Portogallo Carlo Formosa, la scrittrice Gabriella Genisi, il giornalista Rai Leonardo Sgura, il Magistrato della Corte dei Conti Luisa Motolese, il cantante Osvaldo Supino, la danzatrice Azzura Vita Schena, il conduttore radiotelevisivo Rai e attore Savino Zaba, accompagnato per l’occasione da una delegazione dell’Amministrazione comunale di Cerignola.

L’appuntamento è per venerdì prossimo 26 novembre al Teatro Mercadante di Altamura, a partire dalle ore 17.00 (ingresso libero, ci si può ancora prenotare all’indirizzo email: info@puglianelmondo.com). Sarà, inoltre, possibile assistere on line, in diretta sulla pagina Facebook Pugliesi Nel Mondo.