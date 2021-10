Scacchi, dal 30 ottobre al 1° novembre il primo open internazionale “Città di Cerignola”

L’a.s.d Cerignola scacchi organizza il primo open internazionale città di Cerignola, che si svolgerà dal 30 ottobre al 1° novembre. Nei vari tornei messi in opera dall’associazione ofantina, quello ormai alle porte è di notevole prestigio: saranno presenti giocatori provenienti da diverse regioni d’Italia e da tutte la province pugliesi. Da menzionare la presenza di: Artem Gilevych, campione italiano rapid, nonché finalista ai prossimi campionati italiani; il neo campione italiano under 10 Mattia Murra di Lecce; la maestra e campionessa Maria Grazia Derosa. Non da meno i maestri Vuelban, Gromovs, Seletsky e l’attuale campione regionale Savino Lattanzio. La splendida location di Villa Torre Quarto farà da cornice a questo fantastico evento, prevista anche una rappresentanza del comune di Cerignola. Questo torneo fa sì che molte persone provenienti da fuori regione e non solo, soggiornino nella varie strutture ricettive che hanno apprezzato molto, creando delle convenzioni particolari.

