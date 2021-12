Scritto-fatto: presto il punto vaccinale si trasferirà al Palafamila

Nella mattinata di lunedì abbiamo raccontato il problema del centro vaccinale sito presso il vecchio ospedale, angusto e poco adatto alle esigenze di questo territorio. Animato il dibattito tra i cittadini e sui social, tanto che anche la politica non ha potuto più ignorare la questione. E’ di oggi la notizia che presto l’Hub si sposterà nel PalaFamila, nei pressi della Scuola Agraria.

Un’iniziativa, quella assunta (finalmente) dall’amministrazione comunale, che ha dato soluzione ad un problema molto sentito. Infatti in questi giorni il centro è frequentatissimo (causa terza dose, ndr) e sono venuti alla luce tutti i disagi (ed anche qualche pretestuosa illazione). Con la nuova struttura individuata Cerignola potrà correre e vaccinare nei tempi tutti coloro che accederanno all’hub, considerato che se in via XX settembre gli spazi angusti limitano l’azione, al Tatarella la situazione non è migliore.