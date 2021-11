Servizio civile universale: in provincia 93 progetti che vedranno impegnati 538 volontari

La Provincia di Foggia, in co-programmazione con il Centro Studi e Volontariato di Capitanata CE.S.EVO.CA, l’ASL di Foggia, il Comune di Cerignola e l’associazione molisana In-Formare ha visto l’approvazione di 6 programmi d’intervento per un numero complessivo di 93 progetti di servizio civile universale che vedranno l’impiego in Capitanata, in Molise e all’estero di ben 538 operatori volontari.

Sono state pubblicate lo scorso 29 ottobre le graduatorie provvisorie dei programmi d’intervento inerenti a progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero e dei programmi d’intervento PON-IOG “Garanzia Giovani” presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, in risposta all’avviso del 31 dicembre 2020, scaduto il 20 maggio 2021. I progetti finanziati saranno compresi nel prossimo bando di servizio civile universale, la cui pubblicazione si prevede venga fissata in prossimità del nuovo anno.

“Il Servizio Civile Universale è una valida occasione di crescita formativa e sociale per il nostro Territorio e riuscire a coglierne le opportunità, grazie anche alla sinergia messa in campo in fase progettuale e ad una attenta analisi contestuale specificamente rivolta ai bisogni della Capitanata, è sempre stato motivo di particolare soddisfazione” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, alla luce dell’ottimo risultato raggiunto.

PROGRAMMA AMBITO ENTE REFERENTE ENTI IN COPROGRAMMAZIONE N. Progetti N. Volontari SOLIDALI SENZA CONFINI ESTERO: Polonia CE.S.EVO.CA. PROVINCIA DI FOGGIA 1 4 CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E COMUNITA’ CULTURA PROVINCIA DI FOGGIA CE.S.EVO.CA.

COMUNE DI CERIGNOLA 40 184 GARGANO: BENESSERE SOCIALE E WELFARE GARGANO/SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA ASL FOGGIA 21 98 OBIETTIVO BENESSERE SOCIALE PUGLIA/PROVINCE PROVINCIA DI FOGGIA ASL FOGGIA COMUNE DI CERIGNOLA 16 162 TRAIETTORIE DI WELFARE SOCIALE OFANTO PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DI CERIGNOLA 13 82 BEN_ESSERE PER TUTTI MOLISE ASSOCIAZIONE InFORMARE PROVINCIA DI FOGGIA 2 8 93 538