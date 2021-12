Terza dose estesa alla fascia di età 16-17 anni e ai fragili di 12-15 anni: le modalità

Anche in provincia di Foggia tutti i giovani di 16 e 17 anni possono prenotare e ricevere la terza dose di vaccino anti COVID. Prontamente aggiornate le agende, gli over 16 possono utilizzare i canali di prenotazione messi a disposizione dalla Regione Puglia e dalla ASL Foggia:

Portale regionale “lapugliativaccina”;

Numero telefonico da rete fissa 800.938810;

Numero telefonico da rete mobile 0881.312174;

Servizio farmacup.

La somministrazione può avvenire: negli hub e nei Punti Vaccinali di Popolazione; negli studi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta (previo contatto diretto con il medico stesso); nelle farmacie. Differente la procedura per i giovani fragili di età compresa tra i 12 e i 15 anni che sono contattati direttamente dai centri specialistici che li hanno in cura e che provvedono a somministrare la terza dose. Si ricorda che è possibile prenotare la prima dose di vaccino anche per bambine e bambini di età superiore a 5 anni, direttamente dai pediatri di libera scelta che restano a disposizione per ogni chiarimento.