Torna al successo l’Ares Flv Cerignola, Cutrofiano battuta 3-0

Vittoria doveva essere e così è stato: sabato, nella nona giornata del girone F di serie B1, la Ares Flv Cerignola ha sconfitto 3-0 (25-21; 25-18; 25-13 i parziali) il Cuore di Mamma Cutrofiano. La formazione ofantina interrompe la serie di sette sconfitte consecutive e porta a casa il secondo successo stagionale, salendo a quota 6 in classifica. La gara è stata ben condotta dalle rossogialloblu, che hanno avuto un rendimento in crescendo: solo nel primo parziale le salentine hanno tenuto più o meno testa, calando progressivamente alla distanza. L’Ares consapevole dell’obbligo di conquistare l’intera posta in palio non ha commesso l’errore di adagiarsi al livello delle giovanissime avversarie e ha fatto il suo gioco, riuscendo ad esprimersi su buoni livelli. Nel corso della sfida c’è stato anche modo per il debutto stagionale della giocatrice Maria Di Bari e per la festa del pala “Dileo”, gustatosi la prima affermazione interna del campionato.

La strada verso la salvezza è ancora lunga, così come il cammino tortuoso e ricco di insidie: tuttavia l’aver ritrovato la via della vittoria fornisce indubbiamente una dose di morale e carica in vista del prossimo, complicatissimo impegno. Sabato 18 infatti, la Flv farà visita alla capolista Sanitaria Sicom Messina farcita di tante ex: la missione appare assai ardua, ma almeno le cerignolane arriveranno all’appuntamento senza il fardello di una sequela di giornate senza punti.