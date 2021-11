Torna “Il Pacco dei banditi”: “Pietra di Scarto” per un Natale dalla parte degli ultimi e Iibero dalle mafie

Tornano i “Banditi” della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” e Io fanno con la Ioro strenna natalizia, “Il Pacco dei Banditi” appunto. Tra i primi a riceverla, in occasione della manifestazione tenutasi pochi giorni fa per i 25 anni di attività dell’organizzazione, Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica di Foggia, Don Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola. “Questo è il secondo anno per il nostro pacco!” – afferma Pietro Fragasso, Presidente della Cooperativa. “L’idea è nata prendendo spunto da un libro di Danilo Dolci, intitolato “Banditi a Partinico”, scritto nel 1955 e che rappresenta un pilastro di quella che sarà poi una straordinaria esperienza sociale in Sicilia, basata proprio sul coinvolgimento attivo degli esclusi, di coloro che banalmente chiamiamo “ultimi”. Dall’altro lato sappiamo come “Cerignola: terra di banditi!” è una delle frasi che ci capita spesso di ascoltare quando si parla della nostra terra”. Partendo da questo luogo comune, “Pietra di Scarto” attraverso il suo Iavoro quotidiano racconta una realtà diversa, fatta di speranza e coraggio; integrazione e lotta alla mafia.

“Quest’anno il Pacco porta con se due belle novità: la prima è quella del nuovissimo laboratorio di trasformazione, realizzato presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” (bene confiscato alla mafia che la Cooperativa gestisce dal 2010), grazie al sostegno di Fondazione con il Sud – afferma Jolanda Merra, socia e responsabile della qualità. “AI suo interno hanno lavorato tre donne Awa, Bernice e Mame provenienti da Senegal e Ghana, sotto la supervisione dei due Direttori di Produzione, Vito, nostro socio, e Alex (Senegal), lavoratore storico della nostra Cooperativa che speriamo diventi preso socio. E’ stata un’esperienza molto faticosa, ma esaltante che ha portato alla produzione delle referenze che quest’anno saranno nel Pacco”. “L’altra novità è la campagna Centimentro x Centimetro – prosegue Giuseppe Mennuni, vicepresidente della Cooperativa e Responsabile Agricoltura. “Quest’estate ci ha portato la brutta notizia deII’esaurimento del nostro pozzo artesiano su cui stavamo per investire con un impianto di potabilizzazione, utile alla lavorazione. Per questo chiediamo sostegno a chi in tutti questi anni non ha mai smesso di seguirci e di starci accanto. Per partecipare basta acquistare “Il Pacco dei Banditi” o sostenere la trivellazione per realizzare il nuovo pozzo, anche per un solo centimetro (www.pietradiscarto.it/centrimetro-x-centimetro).

Per i prossimi giorni la Cooperativa ha in programma delle presentazioni in cui protagonisti saranno Ioro, i “Banditi”: “Stiamo pensando ad una serie di presentazioni in cui dar voce a tutte quelle storie che riempiono di vita l’esperienza di “Pietra di Scarto” – afferma Luigi Russo, Responsabile Marketing. “Vogliamo raccontare come questi uomini e queste donne ci stiano accanto e mai dietro in un quotidiano fatto di fatica, dignità e soddisfazione. Per questo tenetevi pronti perché stiamo arrivando” – conclude.

Per acquistare “Il Pacco dei Banditi”: www.pietradiscarto.it/pacco-dei-banditi

Per info: ordini@pietradiscarto.it – 0885/896655