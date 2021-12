Ufficiale anche il rinvio di Audace Cerignola-San Giorgio di mercoledì 22

Come ampiamente prevedibile, oggi il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato anche Audace Cerignola-San Giorgio, gara in programma mercoledì 22 dicembre e valida per il 18° turno del girone H di serie D, a causa delle otto positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra gialloblu venerdì scorso. La notizia buona tuttavia è che in questi ultimi giorni non sono stati registrati altri contagi e i calciatori negativi hanno potuto svolgere una seduta di allenamento agli ordini di mister Michele Pazienza, prima del breve stop per il Natale. Il sodalizio cerignolano ha inoltre espresso apprezzamento e ringraziato per il continuo e infaticabile lavoro dello staff sanitario, capeggiato dal dottor Massimo De Prezzo.

Non ancora definite le date dei due recuperi (c’è anche il match a Brindisi saltato ieri), tuttavia si fa largo l’ipotesi che una delle partite possa essere disputata mercoledì 5 gennaio, quando è prevista la finestra dedicata agli ottavi di coppa Italia. Sembra questo l’orientamento della dirigenza dell’Audace, il cui obiettivo è rimettersi in pari al più presto con le altre squadre del girone, allo scopo di preservare la regolarità del campionato. Se ciò dovesse essere confermato, andrà riprogrammato in un momento successivo il confronto con il Gladiator nella competizione nazionale: sono attese novità nei prossimi giorni.