“Via Francigena nel Sud”, un’importante opportunità: se n’è discusso a Cerignola

Ha avuto luogo nella serata di venerdì 19 novembre, presso la Sala Giovanni Paolo II dell’Episcopio in Piazza Duomo a Cerignola, un interessante incontro pubblico: “Via Francigena nel Sud-L’importanza di esserci”, promosso dalla Pro Loco, in collaborazione con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, con il patrocinio dell’Associazione Europea Via Francigena ed il contributo della Regione Puglia.

Diversi sono stati i relatori dell’incontro, importanti personalità che hanno fornito il loro punto di vista e le loro testimonianze sul tema: il dott. Aldo Patruno, direttore del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; il dott. Angelo Fabio Attolico, referente tecnico della Via Francigena nel Sud per l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF); il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana e nella Facoltà Teologica Pugliese; il dott. Massimo Capuano, referente del Comitato per la Via Francigena ‘Sulla via di Traiano’; Gianfranco Maiullari, Video Editor di ‘Puglia Fuori Rotta-Cammini Edition’; la dott.ssa Fabiola Ventricelli, presidente di ‘Per Aspera ed Astra ETS-Ass. Culturale’ e co-founder di ‘Enopolio Dauno’; Ruggiero Graniero, pellegrino della Via Francigena e vice-presidente dell’Associazione ‘Amici del Cammino’ di Barletta. L’evento è stato moderato dalla dott.ssa Maria Vasciaveo, presidente della Pro Loco di Cerignola.

Com’è noto, il territorio di Cerignola è compreso nel corso di questo antichissimo itinerario, segnatamente nella Via Traiana, un percorso che si estende per 342 km ed ha inizio in Capitanata dal piccolo Comune di Celle San Vito. La Via Traiana fu costituita, tra il 108 ed il 110 d.C., dall’Imperatore Traiano per valorizzare la viabilità costiera ed agevolare le comunicazioni con l’Oriente, permettendo di raggiungere Brindisi in maniera da tale da evitare i rilievi ed attraversare le pianure. In ordine di percorrenza, Cerignola è il sesto Comune ad appartenervi. Le Pro Loco e le altre associazioni che si occupano di accoglienza dei pellegrini, operando in direzione del cosiddetto turismo lento, e della promozione territoriale in questo ambito, si sono costituite, tre anni fa, nel Comitato ‘Sulla Via di Traiano’. Il referente Massimo Capuano ne ha spiegato a lanotiziaweb.it il ruolo strategico: «Le associazioni agiscono localmente, ognuna con una certa autonomia. Il Comitato, costituito dai rappresentanti delle stesse associazioni, ha funzione di supervisione. C’è almeno un’associazione che si occupa di Via Francigena in Capitanata, da Celle San Vito a Cerignola. Sono fondamentali perché conoscono il territorio e sono l’interfaccia reale per il pellegrino, il camminatore o il podista che vuole attraversarlo. Cerignola ha un ruolo fondamentale sia perché è una realtà importante dal punto di vista numerico, ma soprattutto perché la Pro Loco di Cerignola è stata uno dei soci fondatori di questo Comitato. Maria Vasciaveo ne è stata la prima presidente». Da ciò che è stato fin qui fatto si passa agli obiettivi da conseguire in futuro: «Puntiamo ad avere una buona rappresentanza in ogni tappa – afferma Capuano – anche in quei Comuni non interessati nel centro urbano dalla Via Francigena. In ogni posto ci dev’essere un’accoglienza idonea per il pellegrino. Puntiamo ad avere per la prossima primavera almeno 5 posti letto a donativi e 5 posti letto a tariffa agevolata per ogni Comune. 5 è un numero minimo, ad esempio Troia ne annovera 40. Significherebbe comunque avere oltre 100 pellegrini al giorno in Capitanata che hanno la possibilità di alloggiare, un buon obiettivo. Lo stesso concetto vale per le strutture di ristorazione, con tariffe agevolate da pellegrino».

Ed è stato proprio uno dei numerosi pellegrini della Via Francigena a fornire durante la serata la propria diretta testimonianza. È Ruggiero Graniero, originario di Barletta: «Quest’anno abbiamo voluto fare l’esperienza del cammino lungo la Via Francigena del Sud, da Barletta verso Roma, per incontrare il Papa e consegnargli un’icona della nostra città. L’ho fatto personalmente con due sorelle gemelle – ha spiegato al nostro sito -. Siamo partiti il 7 agosto e arrivati a Roma il 25. È stato un viaggio molto interessante e bello. La Via Francigena del Sud è bellissima, è stata un’esperienza di vita unica. Per il futuro ho in progetto di proseguire da Roma verso nord, arrivare a Saint-Jean-Pied-de-Port, poi fare il cammino di Santiago. L’obiettivo è farlo a tappe, partendo da Barletta, tra un paio d’anni». Quella della Via Francigena del Sud si presenta come una clamorosa occasione per il nostro territorio. Per coglierla al meglio è fondamentale l’intervento delle Istituzioni, rappresentate durante l’evento dal direttore regionale del Dipartimento di competenza, Aldo Patruno: «Il progetto può avere un impatto assolutamente fondamentale nell’ambito di un sistema integrato di cammini culturali sui cui la Regione ha investito in maniera importante negli ultimi anni, lavorando nella logica della diversificazione del prodotto e dell’offerta turistica – ha affermato -. A maggior ragione dopo il covid, è necessario affiancare ai prodotti centrali dell’offerta turistica regionale, a partire dal mare, una serie di linee di prodotto che ci consentano di destagionalizzare nello spazio, sulla costa e nell’entroterra, e nel tempo, non solo nei mesi di luglio e agosto ma tutto l’anno. Per realtà come Cerignola, come per le altre della Capitanata, dei Monti Dauni e anche dello stesso Gargano, è un’occasione unica e straordinaria». Patruno sottolinea anche l’importanza del dialogo con l’Amministrazione locale di Cerignola, da poco insediatasi: «È importante che ci sia un’Amministrazione nel pieno dei suoi poteri. Cerignola deve rimettersi in corsa e in carreggiata verso un sistema regionale nel quale i cammini rappresentano un’occasione fondamentale. Proprio in questi giorni stiamo bandendo una gara da 800.000 euro relativa a finanziamenti che il Ministero della Cultura ha messo a disposizione della Regione per completare l’infrastrutturazione leggera, quindi cartellonistica e servizi. Dobbiamo lavorare sull’accoglienza, realizzare ostelli. Dobbiamo sviluppare una rete fra i vari enti che dovrà gestire la manutenzione dei vari cammini».

In conclusione, sulla sinergia tra Istituzioni ed associazioni: «Abbiamo un coordinamento regionale dei cammini e degli itinerari culturali che prevede un forum nel quale sia le Istituzioni locali e sia le Associazioni devono svolgere un ruolo fondamentale in termini di partenariato pubblico-privato. Le Istituzioni pubbliche devono mettere risorse, i privati devono mettere la propria capacità gestionale, di presidio del territorio e di essere lievito di comunità. I cammini hanno anche la funzione di ricostruire legami sociali: dopo la pandemia dobbiamo necessariamente riallacciare e ricucire». Il progetto posto in essere ha riscosso l’interesse, il plauso e il sostegno della neo Assessora alla Cultura del Comune di Cerignola, dott.ssa Rossella Bruno, che attraverso i suoi social evidenzia come «la via Francigena nel Sud da oggi ci vede protagonisti proprio perché parla la lingua del turismo lento, delle antiche masserie e degli antichi tratturi, del turismo di prossimità, della valorizzazione del locale in un mondo globale. Ci permette di restare Sud, pur proiettandoci in Europa, di riscoprirci e non di reinventarci, di non importare modelli estranei ma di coniugare modernità e tradizione».

