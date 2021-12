“Voltiamo pagina”, il progetto del Liceo Scientifico Einstein prende forma…e colori

Un progetto meritevole di interesse che parte da lontano, e che l’emergenza Covid ha fermato solo per qualche tempo, è quello a cui hanno dato vita gli studenti del Liceo Scientifico ‘Albert Einstein’ di Cerignola, coordinati dal Dipartimento di Storia dell’Arte costituto dai docenti Flora Arnese, Antonio Chiurazzi, Rita Paolicelli, Vincenza Rutigliano e Flora Traversi. Nell’ambito di un progetto a sua volta più ampio, denominato “L’Einstein cambia look”, i ragazzi dell’Istituto di via Benedetto Croce hanno aderito al concorso “Voltiamo pagina”. Nello specifico, si tratta della realizzazione di un murale all’interno del cortile della scuola, opera che in questo percorso ne segue altre come, ad esempio, la decorazione delle panchine in sostegno alla campagna contro la violenza sulle donne. Il punto d’arrivo di questo itinerario è situato ben oltre una decorazione fine a sé stessa, con l’obiettivo di farsi portatori di messaggi su temi sociali contemporanei molto sentiti.

«All’inizio abbiamo chiesto ai ragazzi di rappresentare graficamente il mondo post Covid, come lo immaginavano. Ci sono arrivati quasi un centinaio di lavori e abbiamo fatto una selezione, noi docenti di dipartimento, la preside e due docenti di lettere. È stato un progetto trasversale a cui ha aderito più o meno tutto l’Istituto, invitando anche i ragazzi del Liceo Sportivo, in favore di una partecipazione corale», hanno spiegato i docenti a lanotiziaweb.it. Gli studenti hanno potuto avvalersi del fondamentale sostegno di una giovane artista, proveniente da Roma, Aurora Agrestini: «Il progetto è stato pensato dai ragazzi, ai quali ho solamente dato una guida – confida -. Sono stati super volenterosi, partecipi, bravissimi e molto interessati all’argomento fin dalle origini. È stata un’esperienza bellissima». A fungere da ponte tra gli studenti dell’Einstein e l’artista capitolina è stata l’associazione ‘Stornara Life’, promotrice nella vicina città dei Cinque Reali Siti di Stramurales, il Festival di Street Art più rinomato in Puglia e divenuto nel tempo polo attrattivo per artisti conosciuti anche a livello internazionale.

La grande dedizione con cui gli studenti hanno sposato il progetto è stata l’elemento imprescindibile per la sua riuscita: tre settimane continuative di lavoro pratico, sfidando anche le condizioni atmosferiche non esattamente agevoli degli ultimi giorni. È un’opera che non solo cattura lo sguardo di chi vi passa vicino, ma che è anche multimediale. Grazie al QR code, posto sotto la zampa di una fenice raffigurata, il murale continua in rete, aprendosi da quel punto il video con una canzone inedita realizzata dai ragazzi durante i giorni del lockdown. Oltre ad essere spazio di espressione, un murale contribuisce a creare il senso di appartenenza verso un luogo, quell’appartenenza che i ragazzi dell’Einstein hanno dimostrato di avvertire fortemente impegnandosi con voglia, gioia e desiderio di mettersi in gioco, come hanno tenuto ad evidenziare i professori. Tutto ciò assume ancor più valore considerando che non si tratta di un Istituto artistico: «La preside ha sempre pensato, e noi concordiamo, che i lavori pomeridiani debbano essere i più creativi, far liberare l’immaginazione. Dopo aver lavorato tanto con discipline come matematica e scienze, i ragazzi hanno necessità di dar sfogo alla propria creatività», affermano gli insegnanti in conclusione.

