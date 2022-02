L’Audace Cerignola ospita il Casarano per riscattare la sfida di andata

Turno numero 23 del campionato di serie D, con l’Audace Cerignola che domani riceve il Casarano nel primo di una mini serie di quattro derby pugliesi. I ragazzi di Michele Pazienza domenica scorsa hanno violato lo “Sporting Club” di Nola con uno 0-2 valso il ritorno immediato in vetta alla classifica, grazie anche allo scivolone del Bitonto in casa del Sorrento. Oltre al mantenimento del primato, gli ofantini hanno un altro obiettivo nel match ormai alle porte, ossia restituire ai salentini il ko maturato all’andata, una delle due sole sconfitte fin qui rimediate dalla capolista. Continua infatti la serie utile dell’Audace, arrivata adesso a diciannove risultati compresa la coppa Italia: la società da ora in poi ha ribadito che saranno tutte finali e a questo proposito ha invogliato in settimana quanta più gente possibile a gremire gli spalti del “Monterisi”, attuando una riduzione dei prezzi sia in prevendita sia al botteghino. Fino alla giornata di oggi, i prezzi vanno dai 6 euro della curva agli 8 dei distinti fino agli 11 della tribuna, mentre il costo per i “ritardatari” è fissato per ciascun settore rispettivamente di 9, 11 e 15 euro. Le qualità del gruppo più volte espresse nell’ultimo periodo regalano entusiasmo e fiducia ad una piazza che vuole spingere da par suo il Cerignola all’obiettivo dell’ingresso fra i professionisti. Una euforia rinfocolata dall’ingaggio del trequartista Nicola Strambelli annunciato dopo il blitz campano, segno che la dirigenza insiste decisamente verso la conquista del traguardo posto in estate.

Per continuare la corsa, Pazienza ha finalmente avuto più tempo a disposizione per preparare il match: tornerà a disposizione dopo la squalifica Dorval, in procinto di riprendersi la corsia mancina in difesa. Nel resto della formazione il tecnico valuterà a seconda dell’avversario e dell’impegno infrasettimanale di mercoledì con l’Altamura. Possibile la conferma del tridente Achik-Malcore-Loiodice, con il centravanti sempre più cannoniere del raggruppamento.

Con due gare da recuperare, il Casarano attualmente è in quartultima posizione a 21 punti ed un bilancio complessivo di cinque vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Una stagione piuttosto in sofferenza per le “serpi”, le quali hanno cambiato allenatore a dicembre con l’arrivo di Alessandro Monticciolo al posto di Calabuig dopo il pesantissimo ko interno con il Nola. La cura dell’ex trainer dell’Altamura ha funzionato, visto che in tre gare sono arrivati cinque punti: l’organico nel mercato invernale è stato puntellato con gli innesti di Montinaro e Logoluso in mediana, dell’ex Vitofrancesco e di Avantaggiato sulle fasce, di Ribeiro per il reparto avanzato. Rinviato il derby con il Nardò nello scorso turno, i rossoazzurri sperano di proseguire nel buon momento, anche se le statistiche parlano di un attacco poco efficace con appena 19 reti messe a segno e Dambros miglior marcatore con quattro centri. Casarano che dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2, modulo prediletto da Monticciolo e nessuna defezione per motivi disciplinari da scontare.

Nell’ultimo precedente in terra cerignolana, il 2 maggio 2021, larghissima affermazione gialloblu per 5-0 con tripletta di Malcore e sigilli di Godano e Russo. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cerbasi, della sezione di Arezzo.