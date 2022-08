105 nuovi posti di lavoro in Capitanata: autotrasportatori, termoidraulici, Oss e Ict specialist profili più richiesti

Nel periodo che va dal 25 luglio all’8 agosto i Centri per l’Impiego della Capitanata hanno registrato un incremento di offerte di lavoro pari al 26%, con un totale di 44 annunci per 105 figure professionali richieste. La ricerca sul territorio di profili sempre più specializzati tocca vari settori. Nell’ambito “Turismo e ristorazione” si registrano ben 13 annunci per posizioni quali bagnini, pasticcere/a, aiuto pasticcere/a e farcitori/trici di pasticceria, addetto/a alle consegne, pizzaiolo, aiuto cuoco/a, camerieri/e di sala e lavapiatti. Nel settore “Agricoltura e agroalimentare” si registrano 9 annunci, tra cui la ricerca di autista di mezzi agricoli su Lucera. Per quanto riguarda il settore “Industria e trasporti” sono attive 8 ricerche lavorative, tra cui conducente di autocarro, autotrasportatori con possesso di patente CQC, magazziniere, manutentore industriale e manutentore elettromeccanico. Per il settore “Sanità, servizi alla persona e pulizia” si segnalano 6 annunci per la ricerca di camerieri/e ai piani e, su San Severo, assistenti sociali, infermieri/e, operatori/trici socio-sanitari con esperienza. Dei 5 annunci relativi all’ambito “Amministrativo” si segnalano quelli relativi ai profili: collaboratore/trice di segreteria, responsabile della comunicazione e responsabile rendicontazione su San Severo e ICT Specialist a Foggia. Infine, per il settore “Costruzioni e impianti” sono presenti 3 offerte di lavoro per termoidraulici qualificati e carpentieri a Volturino, elettricisti/elettromeccanici per industria ad Isernia.

Sono riservate alle categorie protette dalla L. 68/99 ben 7 offerte di lavoro in ambito amministrativo, agroalimentare e dei trasporti, quali, ad esempio, operatori data entry e back office, impiegato microbiologo alimentare, impiegato tecnologico alimentare e impiegato tecnologico alimentare in laboratorio, elettricista impianti industriale, operaio generico, operaio meccanico. Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego sono disponibili sul sito LavoroxTe raggiungibile attraverso il seguente link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca

La ricerca può essere filtrata per luogo di lavoro, professione, titolo di studio. Accedendo con SPID, si può procedere alla compilazione del proprio CV e all’invio della propria candidatura per la/le posizione/i di interesse. Per qualsiasi informazione o comunicazione, i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 con apertura pomeridiana il martedì dalle 15 alle 16.30.