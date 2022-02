A Cerignola due arresti nell’ambito dei controlli “ad alto impatto” nella provincia

Prosegue senza sosta l’azione sinergica delle forze di polizia in capitanata con l’ennesima operazione anticrimine ad “Alto Impatto” nella provincia di Foggia, conseguenza delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE in occasione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica dello scorso 17 gennaio. Durante il fine settimana appena trascorso, circa 100 operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno eseguito perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. L’articolato dispositivo di prevenzione posto in essere sul territorio provinciale ha visto l’impiego dei reparti territoriali e di quelli speciali, quest’ultimi inviati sul territorio di Capitanata per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine. In particolare, hanno affiancato le unità territoriali: il Reparto Prevenzione Crimine, le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori, i Nuclei Cinofili per la ricerca di armi e stupefacenti nonché assetti specializzati per le indagini scientifiche. Significativi i risultati conseguiti: 14 persone tratte in arresto a cui si aggiungono diversi sequestri di stupefacente e merce contraffatta. Ancora una volta a sostenere l’azione delle forze dell’ordine sul terreno la componente aerea ad ala rotante. Gli elicotteri hanno seguito dall’alto le operazioni più importanti e controllato le aree più insidiose contribuendo in maniera significativa a rafforzare la sicurezza del territorio.

In Foggia personale delle “Volanti” della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 35enne del capoluogo per evasione dalla misura coercitiva degli arresti domiciliari. In Vieste i Carabinieri della locale Tenenza, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di espiazione di pena residua di mesi otto in regime di detenzione domiciliare per furto aggravato nei confronti di una 50enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia-Ufficio Esecuzioni Penali. La Guardia di Finanza, nell’ambito di attività di controllo del territorio di San Severo, ha eseguito un sequestro nr. 270 articoli elettrici privi delle indicazioni previste dalla normativa comunitaria per questo non sicuri per l’utenza. Il commerciante è stato segnalato alla C.C.I.A.A. di Foggia per la violazione del codice di consumo e delle disposizioni comunitarie che regolano il settore. In Orta Nova, al termine di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del fenomeno del riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, personale della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato della Polizia di Stato di Cerignola ha tratto in arresto in flagranza di reato quattro soggetti del posto di 34, 36, 25 anni e 23 anni per i reati di ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli arrestati venivano sopresi a cannibalizzare due autovetture rubate il giorno stesso nella città di Trani. La Guardia di Finanza, a San Nicandro Garganico, ha sottoposto a sequestro nei confronti di ignoti n. 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 272 grammi. Lo stupefacente era stato occultato in un’area non edificata nel centro cittadino. In San Nicandro Garganico i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà 5 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, segnalandone altri 4 alla locale Prefettura quali assuntori. Sequestrati complessivamente circa 80 grammi di hashish, 70 di marijuana ed euro 2200.00 verosimile provento attività di spaccio.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola hanno tratto in arresto un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva sorpreso a disfarsi, bruciandoli all’interno di una stufa a legna, di alcuni involucri contenenti verosimilmente sostanza stupefacente. L’immediato intervento dei militari consentiva di recuperare, tra i residui combusti, grammi 100 circa di sostanza stupefacente tipo hashish. Nel corso della perquisizione venivano altresì rivenuti e sequestrati un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi nonché euro 300 circa, non si esclude provento dell’attività di spaccio. In Zapponeta i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di espiazione di pena residua di anni 4 e mesi 2 di detenzione in carcere per furto aggravato nei confronti di un 47enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento-Ufficio Esecuzioni Penali. A Lesina la Guardia di Finanza ha effettuato nei confronti del titolare di un esercizio commerciale un sequestro penale di n. 240 articoli di cosmesi per la cura della persona contraffatti e non conformi alla normativa comunitaria, per questo pericolosi per la salute dell’utenza. È altresì scattato il deferimento all’A.G. del titolare del punto vendita dove gli articoli erano esposti per la vendita. In Foggia sempre i Carabinieri della Stazione di Foggia Porta San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne del posto ritenuto responsabile di rapina ai danni di un bar della città consumata il 16 dicembre 2021. Le indagini, condotte dalla citata Stazione Carabinieri e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane per i quali l’ufficio GIP del Tribunale di Foggia ha emesso il provvedimento cautelare.

In Apricena i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena residua di anni 4 e mesi 6 di detenzione in carcere per bancarotta fraudolenta nei confronti di un 69enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Milano. In Vico del Gargano i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare veniva trovato in possesso, complessivamente, di chilogrammi 1,3 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana, di grammi 10 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina nonché strumenti e materiali per il confezionamento delle dosi. In Foggia i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per evasione un 20enne ed un 62enne del posto. I due, assenti durante il controllo ai domiciliari ove erano ristretti, venivano ritracciati rispettivamente sulla pubblica via e all’interno di una sala scommesse. Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola, in quel centro, hanno tratto in arresto per evasione un 26enne del posto. Il giovane, risultato assente durante il controllo ai domiciliari dove era ristretto, veniva sorpreso dai militari mentre stava rincasando. Va precisato che la posizione delle persone arrestate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.