A Cerignola si torna a rubare nelle autovetture

Furti d’auto (e nelle auto) a tutte le ore del giorno e della notte. Questo il fenomeno che si registra in crescita nelle ultime settimane in città. In prossimità degli istituti scolastici ma anche in pieno centro vetri rotti e furto di tutto ciò che c’è nelle auto dei malcapitati. Perfino nel parcheggio dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola si sono registrati furti di ogni tipo e atti di vandalismo dai danni delle autovetture.

Che siano buste della spesa, occhiali o altri oggetti si rompono i vetri e si sottrae il tutto. Da anni non si verificavano più fenomeni di questo tipo, atti imputabili probabilmente a microcriminalità. A segnalare la crescita di simili fenomeni sono proprio i cittadini – in tanti – che hanno scritto a questo giornale. Una vettura è stata vandalizzata lo scorso venerdì nei pressi della chiesa del Carmine, evento simile nella stessa giornata in zona cittadella. Anche nei pressi della scuola Divittorio l’autovettura di un genitore, entrato a prelevare il figlio, è stata aperta per prelevare la spesa riposta sul sedile posteriore. Dinanzi al Liceo Artistico vetro rotto ad un’altra vettura e furto di alcuni oggetti all’interno: «abbiamo sporto denuncia precisando la presenza in quel luogo di telecamere – racconta il malcapitato -. Ci è stato solo detto che avrebbero verificato ma dopo cinque giorni non ci sono novità». Il fenomeno, in più, ha interessato anche alcuni parcheggi di supermercati. Una serie di segnalazioni, una quindicina in una settimana, che mostrano come il fenomeno sia particolarmente diffuso.