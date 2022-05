A San Giorgio a Cremano ultima trasferta in campionato per l’Audace Cerignola

Ultima trasferta di campionato per l’Audace Cerignola, impegnata domani a San Giorgio a Cremano per la 37^ giornata del girone H. Solo la lotteria sfortunata dei calci di rigore ha impedito alla formazione di Michele Pazienza di accedere alla finale di coppa Italia, facendo svanire un obiettivo nel quale in ogni caso i gialloblu si sono ampiamente fatti valere. Intanto è stata ufficializzata dalla Lega Nazionale Dilettanti l’indizione della fase scudetto, cui l’Audace parteciperà quale vincitrice del proprio raggruppamento: il triangolare comprendente anche le prime classificate dei gironi G e I avrà inizio il 29 maggio, successivamente si stabilirà l’accoppiamento inaugurale, mentre la finale nazionale è prevista per il 15 giugno. Gli ofantini si rituffano dunque nel clima campionato, avendo conosciuto anche la data del recupero con il Brindisi, programmato per mercoledì 18 maggio alle ore 16. L’obiettivo di Agnelli e soci sarà mantenere in atto la lunghissima serie di risultati utili, non interrotta dalla sconfitta dagli undici metri con la Torres perché ai fini statistici si considera la parità dei 90′. Bisognerà far fronte ad un inevitabile principio di stanchezza a causa di una stagione lunga e dispendiosa, pur tuttavia il Cerignola non si presenterà in Campania in viaggio di piacere.

Assente Maltese per squalifica, il tecnico delle “cicogne” concederà con tutta probabilità nuovamente una occasione a chi finora è stato impiegato meno, dovendo gestire le risorse in questo finale di appuntamenti agonistici. Chissà se verrà testata inoltre qualche altra variazione tattica rispetto al canonico 4-3-3, come accaduto nella sfida di mercoledì scorso.

Il confronto interno vale parecchio per il San Giorgio, terzultimo con 38 punti ed uno score complessivo di otto vittorie, quattordici pareggi e quattordici sconfitte. I napoletani hanno necessità essenziale di punti per acquisire una migliore posizione nella griglia playout, cercando in quella sede di mantenere la categoria alla prima esperienza in assoluto nel massimo torneo dilettantistico. I granata sono reduci da cinque pareggi consecutivi, mentre l’ultima volta nella quale hanno raccolto l’intera posta in palio risale al 26 marzo scorsa, nell’affermazione casalinga sul Fasano. Il San Giorgio in compagnia del Bisceglie ha l’attacco meno prolifico del girone (l’attaccante Mancini miglior realizzatore con sei centri), tuttavia fra le pericolanti può vantare la difesa migliore. Per il team allenato da Ambrosino possibile schieramento in campo il 4-2-3-1, oppure un più canonico 4-3-3.

L’unico confronto fra le due squadre è quello dell’andata, con il Cerignola ad imporsi 2-1 grazie alla rete decisiva di Achik al 90′. Calcio d’inizio al “Raffaele Paudice” alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Bocchini, della sezione di Roma 1.