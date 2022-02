A Terrasini ultima chiamata salvezza per l’Ares Flv Cerignola

Regolarmente in campo l’Ares Flv Cerignola, ancora ferma ai box la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, causa Covid: questo il programma del weekend pallavolistico cerignolano nei principali campionati. Nel girone F della serie B1, il diciassettesimo turno propone il delicato confronto esterno per il sestetto guidato da Sarcinella-Leone in terra sicula, contro la Duo Rent Terrasini (domani, ore 17.30). E’ sostanzialmente l’ultima spiaggia per le ofantine nella corsa salvezza, perché è obbligatorio non tornare a mani vuote per ravvivare le speranze di permanenza. Le rossogialloblu nel precedente impegno hanno perso in casa 0-3 da Palmi, in una sfida giocata a sprazzi e che rappresentava un altro scontro diretto: la mancanza di continuità e le troppe pause nel corso delle partite stanno costando molto caro all’Ares, ferma al terzultimo posto in classifica con 6 punti. La formazione palermitana (battuta da Melendugno nel precedente match) è posta un gradino sopra, con 13 punti ed un bilancio di quattro vittorie e sette sconfitte: il team guidato da D’Accardi sa farsi ben rispettare fra le mura amiche e dispone di giocatrici quali Nielsen, Murri e Biccheri di grande sostanza. Non ha via di uscita la Flv, deve provare a compiere l’impresa e ridurre al massimo gli errori per poter uscire dalla Struttura Geodetica di Terrasini con un risultato positivo e restare in corsa per una comunque complicata salvezza in ragione anche dei prossimi avversari da affrontare.

Secondo rinvio consecutivo in serie C per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola: spostata al 3 marzo la partita casalinga con la Just British Adria Academy. «Abbiamo ancora diverse atlete non negativizzate – dice il presidente del sodalizio Matteo Russo sui canali social fucsia -, gli allenamenti stanno procedendo in maniera personalizzata in attesa del rientro delle indisponibili». Per la squadra allenata da Michele Valentino si preannuncia dunque un autentico tour de force nelle prossime settimane, anche a causa dei recuperi che interesseranno Altomonte e compagne.