Achik-Malcore, il Cerignola passa a Nola e si riprende la vetta della classifica

Il Cerignola vince a Nola e dimentica le beffe subite contro Fasano e Molfetta: Achik e Malcore firmano lo 0-2 che fa tornare al bottino pieno e, cosa più importante, permette il controsorpasso al Bitonto in testa alla classifica. Pazienza opera quattro modifiche rispetto alla formazione opposta inizialmente al Molfetta: Vitiello, Agnelli, Giacomarro e Malcore nelle tre linee di reparto. De Stefano conferma il 3-5-2 con attacco formato da D’Angelo e Coratella. All’ottavo minuto, Tricarico in maniera non stilisticamente eccelsa devia una punizione di Ruggiero, ne nasce un corner con il colpo di testa di Coratella senza esito. I padroni di casa protestano al 10′ sul contatto in area fra Togora e Russo, il Cerignola fatica un po’ all’inizio scontrandosi con l’agonismo dei bianconeri e non trovando le linee giuste di passaggio. Al 22′ Achik calcia in maniera del tutto sballata, ma si rifà con gli interessi poco più tardi: Malcore approfitta di una distratta difesa campana e serve il fantasista, palla in rete e vantaggio ospite. Poco dopo la mezzora Loiodice converge verso il centro sparando alto, gli ofantini ora controllano le operazioni e non succede quasi più nulla fino al 44′, quando il centrocampista nolano Caliendo viene espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione.

A pieni giri l’avvio di ripresa: dopo pochi secondi girata larga di D’Angelo, poi destro alto di Achik. Il numero 7 gialloblu al 48′ sciupa due opportunità in rapida successione, trovando prima l’opposizione di Cassandro quasi sulla linea, poi alzando troppo la mira da pochi passi. Achik è una autentica spina nel fianco della difesa bruniana, l’arbitro fa proseguire su un suo atterramento in area. Al 55′ Loiodice su punizione dalla distanza stampa il pallone sulla traversa, sugli sviluppi Achik centra per Botta che non riesce ad indirizzare in rete; dall’altra parte finisce fuori specchio la rovesciata di Coratella, che al quarto d’ora di testa sollecita il sicuro Tricarico. L’Audace sa che non può rischiare nulla, così al 68′ arriva il gol della sicurezza: nuovo possesso recuperato sulla sinistra recapitato a Malcore, doppio passo e destro secco all’incrocio per la quindicesima firma stagionale dell’attaccante. A questo punto il Nola si arrende, Cappa di piede nega il bis al centravanti mentre al 76′ tocca quel tanto che basta per mandare il cuoio sulla traversa su un’altra punizione indisiosissima di Loiodice, al secondo legno di giornata. In mezzo alla girandola di cambi, l’ultima annotazione di cronaca è la conclusione svirgolata del difensore napoletano D’Ascia.

Niente cali di tensione come invocava mister Pazienza alla vigilia stavolta, per un Cerignola che in superiorità numerica non ha soltanto amministrato e ha piazzato l’acuto decisivo al momento opportuno. Il risultato utile numero diciannove come detto consente di tornare a guardare tutti dall’alto e tirare un po’ il fiato, con finalmente la possibilità di osservare una settimana tipo di allenamenti in previsione del match di domenica prossima al “Monterisi” con avversario il Casarano, oggi non sceso in campo nella sfida con il Nardò.

NOLA-AUDACE CERIGNOLA 0-2

Nola (3-5-2): Cappa, D’Orsi, Cassandro, D’Ascia, Togora (74′ Corbisiero), Caliendo, Acampora (59′ Staiano), Ruggiero, Donnarumma, D’Angelo (78′ Di Dato), Coratella (82′ Figliolia). A disposizione: Mariano, Sicignano, Sagliano, Pietroluongo, Camara. Allenatore: Antonio De Stefano.

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico, Vitiello, Allegrini, Sirri, Russo (70′ Manzo), Botta (70′ Basile), Agnelli, Giacomarro (84′ Maltese), Achik (85′ Tascone), Malcore, Loiodice (86′ Ciccone). A disposizione: Trezza, Muscatiello, Palazzo, Mincica. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 23′ Achik, 68′ Malcore.

Ammoniti: Acampora, D’Angelo, Caliendo, D’Orsi (N); Giacomarro, Tricarico (AC). Espulso: Caliendo (N) al 44′ per doppia ammonizione.

Angoli: 4-5. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 2′ pt, 4′ st.

Arbitro: Dorillo (Torino). Assistenti: Daghetta-Nechita (Lecco).