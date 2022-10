Aggiornamenti sulle offerte di lavoro curate dai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

114 profili richiesti dalle aziende e dalle realtà economiche locali ai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia per il periodo che va dal 19 settembre scorso alla data odierna. Rimane alta la ricerca di personale nel settore primario, per un totale di 41 profili, tra braccianti agricoli, personale qualificato all’interno di un frantoio, diversi addetti da impiegare all’interno della filiera agroalimentare. Molti sono gli annunci di lavoro nel settore secondario: 25 i profili richiesti, suddivisi tra ambito “Costruzioni e impianti”, “Commercio e artigianato” e “Industria e trasporti”. Tra questi, un camionista, un elettrauto, escavatoristi, addetti alle consegne, manutentori di impianti, operai con varie mansioni. Rimane stabile la richiesta di personale nel settore terziario, con 46 profili: 17 figure professionali, tra camerieri, lavapiatti, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, un receptionist, addetti alla ristorazione, profili per cui si registra maggiore difficoltà nella copertura dei posti vacanti. In ambito amministrativo si cercano un custode, un account manager, un addetto alla segreteria, dieci intermediari assicurativi. Inoltre, si segnalano le richieste di un collaboratore in ludoteca, sei guardie giurate, tre estetisti massaggiatori nell’ambito “Sanità, servizi alla persona e pulizia”.

In evidenza, le due posizioni lavorative riservate a persone appartenenti alle cosiddette “categorie protette” (L.68/99): due operai metalmeccanici (art.1 c.1) da inserire nell’ambito del servizio installazione impianti e un operaio (art.1 c.1) da inserire nell’ambito del Servizio Commercio all’ingrosso per due aziende operanti in Sannicandro Garganico. Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”. Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio. I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social! Segui la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo del lavoro (programmi nazionali e regionali che favoriscono l’occupazione) e sugli eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).