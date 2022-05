Al debutto nella fase scudetto, il Cerignola cede 3-1 a Giugliano

Disco rosso per nella prima gara del triangolare 3 della fase scudetto per l’Audace Cerignola: il Giugliano si impone 3-1 fra le mura amiche, conclusa a 38 la serie di risultati utili consecutivi aperta dalla metà di ottobre. Pazienza per l’occasione torna al 4-3-3, nuova conferma per Fares fra i pali mentre il tridente vede Ciccone con Malcore e Loiodice. Ferraro schiera il 4-3-1-2, c’è Cerone alle spalle degli attaccanti Scaringella e Ferrari. Nemmeno due giri di lancette e i padroni di casa rompono l’equilibrio: cross dalla trequarti destra di Cerone, dal lato opposto De Rosa sgancia un piattone al volo nel sette, Fares battuto senza colpe. Il Cerignola prova a reagire subito, errore in impostazione del Giugliano, Loiodice per Malcore e chiusura decisiva di Ceparano. Punizione debole di Loiodice al quarto d’ora, idem per il sinistro di Ciccone a trovare le mani di Baietti. Quasi alla mezzora, Scaringella serve Cerone, il cui mancino sibila non lontano dal palo alla destra di Fares. Sfortunati invece i gialloblu ospiti al 31′: altro pallone recuperato in pressing, Loiodice dai venti metri calcia centrando la parte superiore della traversa. Il gran caldo limita il susseguirsi di giocate, così si va all’intervallo.

Pazienza cambia al rientro dagli spogliatoi: Russo e Botta rispettivamente per Giacomarro e Vitiello. I ritmi non sono infuocati a dispetto del clima, al 59′ però Malcore si guadagna un calcio di rigore che Strambelli (da poco entrato al posto di Ciccone) trasforma, spiazzando Baietti. Un tiro di Cerone viene respinto dalla difesa, l’Audace sembra aver qualcosa in più ma i campani, sornioni, puniscono alla minima disattenzione. Azione costruita sulla destra dai subentrati Rizzo e Raffaele Poziello, il teso traversone di quest’ultimo è sporcato da Manzo, da pochi passi Abonckelet non può sbagliare per il 2-1. Cerone fallisce il colpo da ko, calciando malamente su corto rinvio della retroguardia ofantina: la squadra di Pazienza si sbilancia alla ricerca della nuova parità ma subisce la terza rete avversaria al 90′. Abonckelet pesca Rizzo in area piccola, anticipato Dorval e Fares superato ancora.

Data la sconfitta, il Cerignola tornerà in campo già mercoledì 1° giugno nella seconda giornata, affrontando la Gelbison al “Monterisi”. Chiaro che lo stop mette in salita la qualificazione alle semifinali, tuttavia è necessario battere i rossoblu e sperare poi in favorevoli notizie dagli altri due triangolari.

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 3-1

Giugliano (4-3-1-2): Baietti, Boccia, Biasiol, Poziello C., Gentile, Gladestony, Ceparano (75′ Zanon), De Rosa (68′ Abonckelet), Cerone (83′ Mazzei), Ferrari (75′ Poziello R.), Scaringella (62′ Rizzo). A disposizione: Costanzo, Caiazzo, Emmanouil, Gomez. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Audace Cerignola (4-3-3): Fares, Vitiello (46′ Botta), Manzo, Silletti, Dorval, Giacomarro (46′ Russo), Agnelli (69′ Maltese), Tascone, Ciccone (56′ Strambelli), Malcore, Loiodice (83′ Palazzo). A disposizione: Tricarico, Muscatiello, Sirri, Longo. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 2′ De Rosa (G), 59′ Strambelli (rig., AC), 77′ Abonckelet (G), 90′ Rizzo (G).

Ammoniti: De Rosa, Poziello C. (G); Dorval (AC).

Angoli: 1-3. Fuorigioco: 4-1. Recuperi: 2′ pt, 3′ st.

Arbitro: Manedo Mazzoni (Prato). Assistenti: Carella (L’Aquila)-Romagnoli (Albano Laziale).