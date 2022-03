Al tie break la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola si impone in casa dell’Asem Bari

Ancora una vittoria frutto del grande carattere delle pantere allenate da mister Michele Valentino che, nella seconda partita in 3 giorni, trovano una fondamentale vittoria al tie-break contro la ostica e ben messa in campo formazione dell’Asem Bari. Con questa imposizione in terra barese, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola tiene il secondo posto in graduatoria a quota 20 punti, in coabitazione con l’Amatori Bari, in attesa del big match di martedì sera proprio con il collettivo allenato da mister Cassano. Nonostante lo stop per covid e le difficoltà di alcune rotazioni da rivedere, le fucsia hanno mostrato grande spirito di abnegazione in un tour de force che non è ancora finito. Con questi ingredienti la formazione capitanata da Margaret Altomonte può andare lontano. Adesso però testa a martedì sera dove, al PalaCarbonara, ci sarà un’altra grande partita da vivere appassionatamente. Tutti insieme.

Condividi questo articolo: