Almeno altri tre innesti per concludere il mercato dell’Audace Cerignola

Da inizio settimana tornato a lavorare in sede, dopo la conclusione del ritiro di Palena, l’Audace Cerignola si prepara al debutto fra i professionisti, fissato per domenica 4 settembre. Fra meno di una settimana si sapranno i destini dei ricorsi al Consiglio di Stato di Campobasso e Teramo contro l’esclusione dalla serie C, comunque vada la Lega Pro dovrebbe poi il 26 o 27 agosto procedere alla compilazione dei calendari. Numerosi sono stati gli acquisti operati dalla società del presidente Nicola Grieco, tuttavia non può assolutamente dirsi chiuso il calciomercato dei gialloblu. Il ds Elio Di Toro ha in cantiere almeno altri tre colpi, uno ciascuno per difesa, centrocampo e attacco.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, oltre al probabile innesto di Noah Luke Turibio, col quale l’intesa è già da tempo stata trovata, l’intenzione è assicurare un altro centrale di esperienza da affiancare ad Allegrini e Ligi già in rosa. Da Blondett a Soprano, fino a Celiento e Suagher, i sondaggi proseguono oltre che dal punto di vista economico anche sul versante tattico per acquisire un elemento idoneo alla formazione guidata da Michele Pazienza. In attacco pare sempre più vicino l’approdo di Filippo D’Andrea, di proprietà della Salernitana: il classe 1997, già calciatore di Foggia e Teramo fra le altre, dovrebbe spostarsi sul Tavoliere con la formula del prestito. La sensazione è che bisognerà aspettare qualche altro giorno, in ragione degli impegni dei granata in massima serie anche se non c’è fretta, poiché la sessione estiva terminerà il 1° settembre. Pure in mediana l’Audace è alla ricerca di una pedina che completi le opzioni a disposizione del tecnico: indiscrezioni rivelano che l’ex Foggia Giuseppe Sicurella comincerà ad allenarsi con gli ofantini. Il centrocampista siciliano nato nel 1994 ha disputato l’ultima stagione in D con la maglia dell’Arezzo, nel suo curriculum però tante stagioni fra i pro, avendo indossato i colori fra le altre di Virtus Francavilla, Sicula Leonzio e Grosseto. Le basi per la stretta di mano ci sono, trattativa ancora aperta per la fumata bianca: Sicurella è ancora sotto contratto con i toscani ma non rientra nei piani e cerca un’altra destinazione.