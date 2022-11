Altra sconfitta interna per la Bio Gustiamo Flv Cerignola, 1-3 dalla Sportilia Bisceglie

Non riesce a sbloccarsi in casa la Bio Gustiamo Flv Cerignola, sconfitta 1-3 dalla Sportilia Bisceglie nella sesta giornata del girone L di serie B2 (18-25; 23-25; 25-23; 21-25 i parziali). Altra prestazione sottotono della formazione di coach Michele Drago, che dà seguito agli importanti spunti scaturiti dalla trasferta del precedente turno ad Isernia. Il 6+1 iniziale ha visto schierate: Seggiotti in regia e Viscito opposto; Casa e Fanizzi di banda; Telesca e Mansi centrali, più Sollaku libero. Partenza ad handicap nel primo set, con le adriatiche subito in vantaggio e a gestire comodamente lo scarto, segnando il primo cambio di campo. Nel secondo periodo (c’è in regia Puro) la Flv alza nettamente il suo livello, giocandosela punto a punto con le avversarie, mancando però lo spunto decisivo per agganciare la Sportilia nel conto dei set.

Le ospiti di Nuzzi sembrano archiviare già la pratica nella terza frazione, ma le rossogialloblu (con Mancini al posto di Sollaku in seconda linea, ingresso anche di Solarino) compiono una incredibile rimonta recuperando undici lunghezze di svantaggio grazie agli ottimi servizi di Fanizzi e alle offensive di Casa, aggiudicandosi di stretta misura il parziale riaprendo così i giochi. Non sarà altrettanto nel successivo set, quando nuovamente Bisceglie allunga fin da subito, resistendo al tentativo di rientro delle ofantine, chiudendo il match con un attacco di Bellapianta. Una sfida che pareva alla portata ma in cui si resta a mani vuote, per il terzo ko interno stagionale: la Bio Gustiamo deve resettare al più presto, anche perché sabato c’è il complicato derby del pala “Dileo” contro la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola.