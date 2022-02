Altra sonora batosta per l’Ares Flv Cerignola, Terrasini facile 3-0

Nel 17° turno del girone F di serie B1, l’Ares Flv Cerignola è stata surclassata 3-0 dalla Duo Rent Terrasini (25-15; 25-8; 25-8 i parziali). Quella che doveva rappresentare l’ultima chance per tenere ancora vive le speranze di salvezza si è rivelata una autentica disfatta per le ragazze guidate da Sarcinella, che solo nella primissima parte del match hanno cercato di infastidire le avversarie. Nel prosieguo invece monologo assoluto per le isolane, come dimostrano i parziali del secondo e terzo set: le rossogialloblu non hanno nemmeno provato a lottare, lasciando completo campo libero alle padrone di casa.

Mancano ancora diverse partite al termine della regular season certo, ma è altrettanto pacifico che se non si riesce a muovere la classifica contro le dirette avversarie per la permanenza, difficilmente lo si può fare con formazioni ben più attrezzate della Flv. Il sestetto ofantino ha ottenuto finora solo due successi contro le ultime della classe e il distacco dalla zona salvezza si è fatto ormai importante. Nel prossimo turno, sabato 26, si riceverà al pala “Dileo” la Narconon Melendugno vicecapolista.