Anche a Cerignola supermercati svuotati in 24 ore

Dopo la corsa alle pompe di carburante si è passati ai supermercati. In molti posti d’Italia e anche a Cerignola svuotati gli scaffali di ogni genere alimentare. Dalla farina alla pasta, dalle conserve a frutta e verdura. Scorte motivate dal mix di sciopero degli autotrasportatori e guerra in Ucraina.

Praticamente in tutti i supermercati sono andate a ruba le scorte. E domani – prevedono i gestori – la cosa potrebbe ripetersi. Così come per il carburante: molti distributori hanno terminato le scorte, altri hanno pensato bene di aumentare i prezzi, considerata la forte richiesta.