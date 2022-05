Anche il “Monterisi” allagato dalle forti piogge, Audace Cerignola-Brindisi a rischio

Le copiosissime piogge che hanno interessato la città di Cerignola hanno avuto i loro effetti anche sullo stadio “Monterisi”, in cui è in programma la sfida fra Audace e Brindisi, valida per la 36^ giornata del girone H. Come si nota dalle foto, la fascia laterale è completamente invasa dall’acqua, così come l’area riservata alle panchine. Prevista per le ore 16, la gara non è ovviamente iniziata: si attendono sviluppi riguardo un posticipo (si vocifera alle 18) o un rinvio del match: possibile anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco per liberare tramite idrovora i punti interessati dalla presenza dell’acqua, ma a sfavore depone anche il meteo, dato che si prevedono precipitazioni anche nelle prossime ore. La terna arbitrale si riserverà una decisione aspettando i canonici 45 minuti, in mancanza di novità positive si andrà verso il rinvio. In programma mercoledì 11 la semifinale di coppa Italia contro la Torres, dovrà essere trovata una data alternativa, specie se i gialloblu dovessero avanzare nella manifestazione tricolore.

