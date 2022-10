Ancora infiltrazioni a causa della pioggia, niente lezioni oggi al Liceo Artistico di Cerignola

Un problema che si protrae da lungo tempo e che, ancora, non riesce a trovare soluzione: la pioggia che sta cadendo su Cerignola da inizio giornata ha impedito il regolare svolgimento delle lezioni al Liceo Artistico “Sacro Cuore”. Questa mattina dunque, studenti e professori non sono potuti entrare in classe, a causa delle infiltrazioni che hanno reso impraticabili gli ambienti di studio e lavoro, allagando pavimenti con visibili pozze d’acqua sul pavimento. Un disagio che ciclicamente torna nell’Istituto di via Raoul Follereau (in quanto scuola secondaria di secondo grado sotto l’egida della Provincia), alle prese almeno da una decina d’anni con questo problema: anche nel 2017 ad esempio, le lezioni erano state sospese per la stessa motivazione, aule e laboratori invasi dall’acqua piovana proveniente dai soffitti. Gli allievi hanno inscenato un sit-in nell’atrio principale del plesso, radunandosi in segno di protesta e caricando sui profili Instagram personali (alcuni ripresi anche all’account della scuola) foto e video della situazione in tempo reale, taggando nelle stories anche le redazioni de Le Iene, Striscia la Notizia e Scuolazoo. «Non vogliamo più fare lezione con la pioggia!», il deciso e sentito appello dei ragazzi, costretti a saltare le regolari lezioni per mancanze di certo non imputabili a loro. Il meteo non migliorerà prima di domattina, a serio rischio anche la didattica per la giornata di domani perché nelle prossime ore è prevista ancora forte pioggia sulla città.