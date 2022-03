In base all’accordo intercorso fra le due società, la partita Lavello-Audace Cerignola (valida per la 29^ giornata del girone H di serie D) è stata anticipata a sabato 26 marzo, con fischio d’inizio alle ore 15 al “Franco Pisicchio”. La variazione avrà anche lo scopo di riposare un giorno in più, in vista del turno infrasettimanale del campionato in programma mercoledì 30 marzo.

