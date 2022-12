Antonino e la magia del Natale al Roma Teatro di Cerignola

Sarà il vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Antonino, a regalare al pubblico del Roma Teatro di Cerignola una serata magica dal sapore tutto natalizio. Il cantante foggiano si esibirà in concerto domani 27 dicembre alle 21.00. L’evento è stato realizzato con il contributo del Comune di Cerignola e in collaborazione con l’associazione di promozione sociale LiberArti e rientra in “Natale in allegria”, il cartellone di attività natalizie della città di Cerignola. “Siamo felicissimi di ospitare questo grande talento della nostra terra, dichiara Simona Sala, direttrice artistica del Roma Teatro. L’evento gratuito ha già registrato il tutto esaurito. Abbiamo voluto riservare l’invito innanzitutto ai nostri abbonati e a tutti gli allievi della scuola di Teatro, ma anche alle associazioni culturali e del terzo settore che operano a Cerignola. Siamo sicuri che la voce calda di Antonino regalerà una serata di grandi emozioni”.

Il Roma Teatro di Cerignola accoglierà a suon di musica anche il 2023, che si aprirà con un Concerto di Capodanno in programma il prossimo 3 gennaio alle 21.00. Ad esibirsi saranno i 40 elementi dell’Orchestra stabile “Suoni del sud” diretta da Marco Moresco con la partecipazione della soprano Libera Granatiero. L’evento rientra nella Rassegna 2022-2023 del Roma Teatro, che per i prossimi sette appuntamenti ha lanciato come idea regalo anche un mini-abbonamento a prezzi molto vantaggiosi. “E’ il nostro invito a regalare cultura – conclude Simona Sala – per affrontare il nuovo anno nel modo migliore”. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it.