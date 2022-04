Ares Flv Cerignola corsara a Cutrofiano, vittoria piena con lo 0-3 finale

Nel recupero del match della 20^ giornata del girone F di serie B1 disputato ieri sera, l’Ares Flv Cerignola incamera il bottino pieno nel confronto in casa del fanalino di coda Cuore di Mamma Cutrofiano, vincendo 0-3 (23-25; 18-25; 21-25 i parziali). Un successo sulla carta facile, che però non ha mancato di riservare alcuni momenti ostici per le ragazze allenate da Sarcinella e Leone, in ragione dell’orgoglio delle salentine. Le giovani padrone di casa infatti, specie nel primo set creano qualche problema alle ofantine, cedendo solo nel finale, dopo aver raggiunto la parità a quota 23. Più agevole invece la disputa della seconda frazione, con le rossogialloblu abili a condurre fin dall’inizio e a gestire il rassicurante margine accumulato. Sfida di nuovo più livellata nel terzo periodo, con l’Ares leggermente incostante e le leccesi subito ad approfittarne nel restare a contatto prima del decisivo allungo conclusivo di Luzzi e compagne.

Quinta vittoria stagionale per la Flv che sale così a 15 punti in classifica e prosegue il suo periodo sostanzialmente positivo e denso di appuntamenti: sabato 16 infatti si scende nuovamente in campo contro la Forex San Salvatore Telesino al pala “Dileo”, nel recupero dell’11° turno.