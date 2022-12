Asl Foggia e Unicef inaugurano i “Baby Pit Stop” allestiti nei tre ospedali aziendali

Giovedì 15 dicembre, ASL Foggia e UNICEF inaugureranno i “Baby Pit Stop” allestiti nei Presidi Ospedalieri di Cerignola, Manfredonia e San Severo. Frutto di una convenzione stipulata con UNICEF, i “Baby Pit Stop” sono aree di sosta protette e riservate, dedicate alle mamme e ai bambini, in cui è possibile “fare il pieno di latte” e il cambio del pannolino. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà, a partire dalle ore 09,30, nell’atrio dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola alla presenza del Commissario Straordinario della ASL Foggia Antonio Nigri. In rappresentanza di UNICEF garantiranno la loro presenza: la presidente nazionale Carmela Pace, la presidente regionale Giovanna Perrella e la presidente provinciale Maria Emilia De Martinis. Collegati in videoconferenza ci saranno i “Baby Pit Stop” allestiti negli ospedali “San Camillo De Lellis” di Manfredonia (area Ufficio Vaccinale) e “Masselli Mascia” di San Severo (atrio ingresso viale 2 Giugno), per un taglio del nastro corale.