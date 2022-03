Assalto al bancomat: arrestato anche il quarto complice, 35enne di Cerignola

Assalto al bancomat di Fara San Martino: arrestato anche il quarto complice. I carabinieri della Compagnia di Lanciano hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per un quarto uomo considerato il basista del gruppo. Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lanciano, agli ordini del tenente colonnello Vincenzo Orlando, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne Angelo Di Bartolomeo, 35 enne di Cerignola, considerato il quarto componente del gruppo che nella notte del 9 ottobre scorso fece saltare il bancomat delle filiale Bper di Fara San Martino, in provincia di Chieti, insieme a tre complici, tutti già arrestati dai carabinieri frentani.

Condividi questo articolo: