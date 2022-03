Assegnazione Orti Urbani dell’IISS “Pavoncelli”

L’Amministrazione Provinciale di Foggia, il Comune di Cerignola e l’IISS Pavoncelli di Cerignola, in esecuzione dell’art. 3 del “Protocollo di Intesa” sottoscritto in data 28/05/2012 e del “Regolamento di concessione e godimento degli orti urbani” del 17/04/2014, intendono procedere all’assegnazione di n. 18 orti urbani per stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero della popolazione in attività sociali ricreative, volte a favorire le fasce deboli e disagiate della società, attraverso la socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale, da attivarsi e svolgersi in modo sinergico tra i soggetti beneficiari del godimento d’uso gratuito degli orti sociali e l’IISS Pavoncelli di Cerignola. La durata dell’assegnazione è biennale con scadenza al 30 aprile 2024.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domande per l’assegnazione di un orto urbano i soggetti appartenenti alle seguenti categorie in possesso alla data di scadenza della domanda dei seguenti requisiti:

A) CATEGORIA “A” – Orti per istituzioni scolastiche:

1. Scuole pubbliche e paritarie con sede nel Comune di Cerignola;

B) CATEGORIA “B” – Orti per associazioni del terzo settore:

1. Associazioni operanti nel Comune di Cerignola;

2. Possedere status soggettivo di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati, purchè avente scopo non lucrativo ed operante nell’ambito del Comune di Cerignola da almeno 1 (uno) anno;

3. Essere dotata di statuto costitutivo;

C) CATEGORIA “C” – Orti per privati con status di pensionato:

1. Essere residenti nel Comune di Cerignola;

2. Essere in grado di svolgere in modo diretto e personale la coltivazione del lotto ortivo;

3. Non avere il godimento a qualsiasi titolo di altri appezzamenti di terreno coltivati a orto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato all’Avviso e disponibile sul sito dell’IISS Pavoncelli e trasmessa in plico sigillato con la dicitura “DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO” all’ufficio protocollo dell’IISS Pavoncelli, corso Scuola Agraria, 71042 Cerignola (FG) e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2022 a mezzo A/R del servizio postale, oppure entro lo stesso termine consegnata a mano al medesimo ufficio, che ne rilascerà ricevuta di accettazione, o inviata tramite pec all’indirizzo fgis01100p@pec.istruzione.it.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Tutte le informazioni possono essere richieste contattando l’ufficio di Dirigenza dell’IISS Pavoncelli di Cerignola. Sul sito web dell’IISS Pavoncelli sono disponibili tutti i documenti relativi.