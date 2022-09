Attiva la pagina Facebook dei Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia sono ora attivi anche sui social. La pagina Facebook “Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia” (https://www.facebook.com/CentriImpiego-Foggia-e-provincia-114207367961654/), viene aggiornata periodicamente con le informazioni relative ai Centri per l’Impiego, le offerte di lavoro attive sul territorio, gli eventi in programma, le ultime novità sul mondo del lavoro. Per veicolare al meglio l’attività di comunicazione, l’Arpal Puglia ha attivato, a livello centrale, le proprie pagine Facebook e LinkedIn, già da inizio anno (https://www.facebook.com/arpalpuglia; https://www.linkedin.com/company/arpal-puglia/). Tuttavia la volontà di avvicinarsi quanto più possibile ai cittadini, a livello territoriale, ha convinto l’Agenzia ad ampliare il proprio impegno sui canali social attivando una pagina Facebook per ogni Provincia della Puglia, garantendo la massima visibilità alle attività dei Centri per l’Impiego dislocati sul territorio.

Come per la provincia di Foggia, infatti, sono consultabili anche le pagine delle province BAT, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. In particolare, sulla pagina Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia è possibile recuperare informazioni, come orari e contatti, relative ai singoli CPI della Provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia); rimanere aggiornati sui programmi nazionali e regionali che favoriscono l’occupazione, quali il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), Garanzia Giovani ed altri; avere informazioni su tirocini, assunzioni, ricerca di personale, corsi di formazione, start up e tutti i servizi sul mondo del lavoro che possono interessare cittadini e imprese. Rimani sempre aggiornato: segui Centri per l’Impiego di Foggia e Provincia su Facebook.