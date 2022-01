Attività di controllo del territorio: tre arresti per riciclaggio e diverse denunce

Nonostante le esigue comunicazioni provenienti dalle forze dell’ordine riguardo alle operazioni messe a segno nel comprensorio cerignolano si segnala l’intensa attività dei Carabinieri della locale Caserma “Zenzola”.

Nei giorni scorsi infatti, nell’effettuare diversi e numerosi controlli nelle zone più a rischio della città, sono stati effettuati tre arresti per riciclaggio in due diverse operazioni dei militari. In più la stessa attività di controllo del territorio ha portato alla denuncia di una persona per ricettazione di un veicolo rubato e alla denuncia di un altro individuo per spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.