Audace Cerignola battuto 2-0 a Pescara, decidono Lescano e Vergani

Con un gol per tempo, il Pescara regola 2-0 il Cerignola allo stadio “Adriatico-Cornacchia”: successo meritato degli abruzzesi, ma l’Audace ancora una volta recrimina per la sorte avversa e la traversa colpita da D’Andrea sul punteggio di 1-0. Pazienza conferma il 3-5-2 con una sola novità rispetto agli undici visti dal 1′ col Taranto: c’è Bianco in mediana al posto di Langella. Colombo invece dispone l’abituale 4-3-2-1, il tandem Cuppone-Desogus alle spalle di Lescano in avanti. Ritmi tutt’altro che forsennati nel primo quarto d’ora, poi sono i padroni di casa ad accendere la sfida: minuto 17, Mora serve in profondità Desogus, la cui acrobatica soluzione termina di poco a lato alla sinistra di Saracco. Il Cerignola si fa vedere con una conclusione out di Malcore dalla media distanza, il Pescara accelera e fra il 23′ e il 27′ crea pericoli in serie alla difesa cerignolana. Lescano gira largo di testa su traversone dalla destra, un diagonale di Desogus fa la barba al palo su nuovo invito di Mora, Saracco si rifugia in angolo sul tiro di Lescano, Cuppone in area piccola inzucca fuori sprecando una ghiotta chance. Ruggiero calcia debole dai sedici metri nel tentativo di spezzare i ritmi avversari ma costretti sulla difensiva, gli ofantini tengono fino al 39′, quando Russo trattiene e spinge vistosamente in area Crescenzi: l’arbitro indica la massima punizione, Lescano trasforma spiazzando Saracco (40′). Si va all’intervallo con gli abruzzesi meritatamente in vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Audace si pone con più intraprendenza mentre il Pescara si mantiene assai insidioso quando si distende negli spazi. Bisogna attendere il 65′ per annotare una nuova occasione, e che occasione: recupero palla nella trequarti locale, velo di Malcore per D’Andrea, il cui poderoso destro centra la traversa. Un film purtroppo già visto per i gialloblu, che tre giri di lancette più tardi capitolano per la seconda volta: Crescenzi sfonda sulla corsia mancina, palla radente al neoentrato Vergani a centroarea, Saracco non può proprio evitare il peggio. Insiste la squadra di Colombo, collo destro alto di Cuppone, nonostante i cambi non c’è il cambio di passo per il Cerignola. Ultime due azioni nel recupero: da una parte Vergani impatta fuori misura di testa, stessa sorte quasi in chiusura per Langella, una delle mosse provate nella ripresa da Pazienza.

Si ferma a tre gare la serie utile dell’Audace, stoppata nuovamente dalla cattiva sorte: alla vigilia lo stop odierno era da mettere in preventivo, probabilmente sulla prestazione odierna hanno inciso il terzo impegno settimanale e la scaltrezza dei biancazzurri. Le ‘cicogne’ restano a 12 punti in classifica e domenica prossima attendono al “Monterisi” la Turris.

PESCARA-AUDACE CERIGNOLA 2-0

Pescara (4-3-2-1): Plizzari, Cancellotti, Ingrosso, Boben, Crescenzi (86’ De Marino), Aloi (76’ Gyabuaa), Palmiero (63’ Kraja), Mora, Cuppone, Desogus (76’ Delle Monache), Lescano (63’ Vergani). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore: Alberto Colombo.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Blondett, Capomaggio, Ligi, Russo, Ruggiero (62’ Tascone), Bianco (73’ Langella), Sainz-Maza (62’ Achik), D’Ausilio (73’ Neglia), D’Andrea, Malcore (90’ Vitali). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, Botta, Farucci, Basile. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 40’ Lescano (rig., P), 68’ Vergani (P).

Ammoniti: Palmiero (P); Blondett, Malcore (AC).

Angoli: 8-3. Fuorigioco: 0-0. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Arbitro: Emmanuele (Pisa). Assistenti: Tinello (Rovigo)-Martinelli (Seregno). Quarto ufficiale: Cerbasi (Arezzo).