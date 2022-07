Audace Cerignola, conferme anche per Achik e Basile

Altre due conferme del gruppo che ha conquistato la promozione in serie C per l’Audace Cerignola: la società ofantina ha comunicato la permanenza di Ismail Achik (contratto biennale), esterno d’attacco, classe 2000, che vestirà i colori gialloblu anche in serie C. Nelle ultime due stagioni a Cerignola, con mister Michele Pazienza in panchina, la consacrazione per il fantasista capace di collezionare 62 presenze, 12 gol e 20 assist. Stesso discorso anche per il terzino destro Cristian Basile: nei giorni scorsi la Spal, proprietaria del cartellino del calciatore, aveva annunciato il trasferimento a titolo temporaneo proprio in favore del club cerignolano. Per l’esterno 19enne nella passata stagione 13 presenze ed una rete, prima di un grave infortunio ad un ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per alcuni mesi. Nonostante ciò, le qualità del ragazzo non hanno impedito la conferma, risultando una valida alternativa nel comparto under a disposizione di mister Pazienza.

Il direttore sportivo Elio Di Toro sta lavorando per piazzare gli ultimi quattro o cinque colpi, tutti di comprovata esperienza e garanzia per la categoria: a centrocampo si avvicina sempre più il classe 2000 Christian Langella. Di proprietà del Pisa, il classe 2000 ha totalizzato 32 presenze e un gol con la maglia del Monopoli, mentre in serie D ha vestito le casacche prestigiose di Bari prima e Palermo poi. Infine, l’Audace ha ufficializzato il nuovo sponsor tecnico, affidandosi ad un altro colosso dei marchi sportivi: conclusa la partnership con Nike, sarà Adidas a vestire gli alfieri cerignolani al primo campionato professionistico di serie C. Le prime due divise di gara ufficiali sono state già presentate, attraverso una clip postata sui maggiori social network della società.