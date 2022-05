Audace Cerignola, Danilo Quarto lascia la presidenza. La famiglia Grieco torna a guidare la società

Con una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della società, Danilo Quarto annuncia di lasciare la carica di presidente dell’Audace Cerignola. All’indomani della conclusione del trionfale campionato di serie D che ha portato i gialloblu per la prima volta nel professionismo, tornando dopo 85 anni in serie C, l’imprenditore barese saluta la piazza e spiega le ragioni della sua scelta. A guidare il sodalizio tornerà la famiglia Grieco dopo due stagioni, in cui è sempre stata vicino ai colori cerignolani quale main sponsor. Di seguito il testo integrale del presidente uscente.

Ti scrivo perché in queste righe provo a racchiudere le emozioni indescrivibili di un anno. Parto da quel 13 luglio, o meglio dalla sfida con il Nardò all’ultima giornata dello scorso campionato. È stato amore a prima vista: non c’è altra definizione in quello che è stato il nostro rapporto, il gialloblù mi è entrato nelle vene e non ho fatto altro che lavorare, giorno e notte, per realizzare il vostro sogno, il nostro sogno. L’ho fatto con quella che è la mia idea di calcio, il mio modo di vedere questo sport sin dalla Terza Categoria. Posso dire di aver avuto ragione, con dei numeri 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎𝐒𝐅𝐄𝐑𝐈𝐂𝐈 nel Girone H: 38 risultati utili consecutivi, 88 punti in campionato e un distacco dalle altre abissale, riportando in C questo glorioso club dopo ben 85 anni. Questo gruppo, questo staff, ha fatto un qualcosa che rimarrà nella 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 del calcio cerignolano e del calcio pugliese e di questa categoria. Rimarrà impresso 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 nel cuore, nella mente e negli occhi!! Potrei raccontare tantissimi momenti, tantissime vittorie ma mi porterò tutto nel cuore, gli oltre 7.000 contro il Bitonto e gli oltre 12.000 in piazza sino a tarda notte. Mi porterò nel cuore ogni singolo componente di questa rosa 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐀!!

Oggi vi scrivo per comunicarvi che non ricoprirò più il ruolo di presidente dell’Audace Cerignola. In questi giorni ho preferito non rispondere alle vostre tante domande, ai vostri infiniti attestati di stima e di affetto. Ho avuto l’onore di guidare questo club con il 100% delle quote, ho avuto il privilegio di rappresentare questi colori, che ho difeso davanti a ogni cosa, davanti a ogni persona. Si è parlato in Italia e non solo di quello che è stato il nostro progetto, i nostri risultati! La famiglia Grieco, dopo esser stati main-sponsor e compagni di viaggio in questa vincente stagione, nelle ultime settimane ha più volte manifestato la volontà di rilevare parte o l’intero pacchetto azionario del club. Sono state ore per me di intensa riflessione perché c’è stata la possibilità di rimanere in società, anche con il ruolo di presidente, ma la mia storia e il mio modo di fare calcio non conoscono vie di mezzo. Mi avete conosciuto, sono un passionale, uno che vive il calcio come un qualcosa di 𝐕𝐈𝐒𝐂𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄. E oggi sento che non sarebbe giusto continuare in una maniera diversa da quello che è stato, per me e per voi.

Vi ringrazio tutti! Ringrazio tutti i tifosi, gli ultras 1984 e i Fedelissimi…Sono stato uno di voi e lo sarò per sempre!!! Auguro al Cerignola, alla famiglia Grieco e alla città ogni bene e ogni successo sul campo!!