Audace Cerignola, ingaggiato l’attaccante Nicola Ciccone

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Nicola Ciccone: classe 1996, proviene dal Legnago Salus, club militante nel girone A di serie C. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, nella stagione 2014/15, si conquista una maglia da titolare tra le fila della Cremonese, totalizzando, seppur giovanissimo, le prime 22 presenze nella terza serie del calcio italiano. Dopo i due anni a Cremona, Ciccone vestirà le casacche di Messina, Gubbio, Catanzaro e Pergolettese. A gennaio 2021 la prima esperienza in Puglia con la maglia della Virtus Francavilla, condita da 16 presenze e 3 gol. Per l’attaccante di Crema (128 presenze in C) si tratta della prima apparizione in serie D a seguito della forte volontà delle due parti di stare insieme. “A Ciccone auguro buon lavoro e le migliori fortune a Cerignola – dichiara il presidente Danilo Quarto -. Sono convinto che saprà darci una grande mano nel raggiungimento di risultati sempre più importanti”.