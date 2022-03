Audace Cerignola-Nocerina, il primato opposto alle aspirazioni playoff

Match di spessore e che si prospetta intenso quello che propone il calendario del girone H nel turno infrasettimanale: l’Audace Cerignola attende la Nocerina, nell’incontro di cartello della 30^ giornata. Gli ofantini, nell’anticipo di sabato, hanno espugnato Lavello con la zampata di Lorenzo Longo ottenendo altri tre punti dall’elevato peso specifico per continuare la corsa in testa alla classifica. Adesso c’è il Francavilla come immediato inseguitore a -6, mentre il Bitonto accusa adesso otto lunghezze di svantaggio. Tutto ciò però non può e non vuole distrarre i ragazzi di Michele Pazienza, sempre concentrati sulle questioni di casa propria e che non possono fare calcoli. Bisogna continuare su questa strada e macinare punti, badare al sodo e in seguito magari buttare un occhio ai risultati delle concorrenti. Sarà un ennesimo test per una squadra mai paga e sempre orientata ad ottenere il massimo bottino, su qualunque campo e contro qualsiasi avversario: la spinta in più del proprio pubblico rappresenta un fattore non trascurabile per proseguire un cammino finora irresistibile. Allegrini e compagni sono ben consci della delicatezza e dell’importanza della sfida di domani, servirà la solita massima attenzione per evitare un altro ostacolo assai insidioso.

Il tecnico perde Manzo per squalifica ma ritrova Sirri, pronto a tornare al suo posto nella retroguardia: non dovrebbe mutare il 4-3-3, anche se in considerazione dell’ennesima settimana con tre impegni da sostenere, non sono da escludere alcuni avvicendamenti nei vari reparti.

Risolti i problemi societari che avevano condizionato il rendimento nella parte conclusiva del girone di andata, la Nocerina ha ritrovato decisamente smalto. Il 2-0 ai danni del Molfetta è valso la sesta affermazione nelle ultime sette giornate – da comprendere poi un pareggio – e il quinto posto in classifica con 48 punti (bilancio complessivo di quattordici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte) ha rilanciato notevolmente le quotazioni dei rossoneri in chiave playoff. Limitati gli innesti nel mercato di riparazione, fra i quali il difensore Scrugli, il team allenato da Cavallaro ha scelto di confermare la fiducia agli elementi presenti in rosa, a partire dall’esperto Mazzeo, che di recente ha festeggiato le cento presenze con la maglia dei campani. Il miglior marcatore dei “molossi” è il barese Dammacco, autore di undici centri e terminale principale del 3-5-2, occhio anche all’under De Martino a segno due volte nel successo di domenica. Sette punti nelle ultime tre trasferte per la Nocerina, capace di violare campi difficili quali Gravina e Nardò e uscendo indenne da Caserta.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi” fra le due formazioni, il 27 febbraio 1994, il punteggio fu di 0-1. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Torreggiani, della sezione di Civitavecchia.