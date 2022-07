Audace Cerignola, preso l’attaccante classe 2001 Zak Ruggiero

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Zak Ruggiero, nella passata stagione alla Lucchese in serie C dove totalizza 9 presenze e 1 gol: seconda punta, classe 2001, è cresciuto calcisticamente nell’F.C. Crotone con il quale nella stagione 2019/2020 colleziona 2 presenze in serie B, nell’anno della seconda promozione in serie A sotto la guida di Giovanni Stroppa. Ruggiero resta a Crotone anche in serie A per poi trasferirsi a gennaio 2021 alla Pro Sesto in serie C dove totalizza 6 presenze.

Nella ricerca di un centrocampista, oltre a Langella, la società gialloblu è interessata a Filippo Damian, di proprietà della Ternana. Il 26enne è reduce dall’esperienza a Messina nella passata stagione e con i rossoverdi umbri nel 2020/21 è stato fra i protagonisti della promozione in serie B. Contatti frequenti fra le parti, per un elemento che ha svolto la sua carriera sempre fra i professionisti. Per quanto riguarda l’attacco, il Cerignola sta sondando altri due profili: uno è lo spagnolo del ’93 Miguel Angel Sainz Maza, ex Foggia e attualmente al Gubbio, col quale ha un contratto in essere fino al giugno 2023. L’altro è l’albanese Olger Merkaj, divisosi nello scorso torneo di C fra Foggia e Campobasso: sull’esterno nato nel 1997 ci sarebbe anche l’interessamento del Rimini, altra neopromossa nella terza serie.