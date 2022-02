Audace Cerignola, pronto il colpo da novanta: Nicola Strambelli

L’Audace Cerignola non vuole lasciare nulla di intentato per cogliere l’obiettivo del salto di categoria nei professionisti, la riapertura del mercato dei dilettanti fino al 10 febbraio sta offrendo ulteriori possibilità per rinforzare l’organico. La società del presidente Danilo Quarto ha messo gli occhi sul fantasista Nicola Strambelli, classe 1988, attualmente in forza all’Arezzo, nel girone E di serie D. L’andamento un po’ altalenante in stagione della formazione toscana potrebbe far partire diversi big, fra cui il calciatore barese. Nello scorso campionato è stato il faro del Molfetta: arrivato a dicembre 2020, ha messo a segno 17 reti e fornito 12 assist. In carriera il trequartista vanta tre presenze in A e venti in B con la maglia del Bari e tanti anni di professionismo in C con le maglie fra le altre di Fidelis Andria, Matera, Potenza e Reggina. Finora con gli amaranto aretini ha siglato otto reti in tredici gettoni totali.

Secondo il sito seried24.com, che fa parte del network dei portali del famoso giornalista Gianluca Di Marzio, è stato trovato l’accordo fra le parti per l’approdo di Strambelli sul Tavoliere, con la firma sul contratto da apporre probabilmente nella giornata odierna. Il giocatore, qualora si perfezioni totalmente l’ingaggio, prima di esordire deve scontare un turno di squalifica per cumulo di ammonizioni attribuitogli proprio ieri dal giudice sportivo. Resta da capire se il suo arrivo comporterà una uscita nella rosa guidata da Michele Pazienza o se gli uomini mercato gialloblu lasceranno invariato il gruppo.