Audace Cerignola, rinnova Luca Russo: sesta stagione in gialloblu per il terzino

Attraverso una nota ufficiale, l’Audace Cerignola ha comunicato la permanenza di Luca Russo, classe 1999. Il terzino dalla propensione offensiva vestirà la casacca gialloblu anche in serie C: si tratta della sua sesta stagione a Cerignola, dove ha totalizzato, nel complesso, 149 presenze e 9 reti. Il calciatore napoletano nel suo curriculum vanta anche la vittoria di una finale playoff di serie D contro il Taranto, in cui risultò autore di una doppietta. Una carriera cominciata in D, nelle fila del Chieti (13 presenze) e del Madrepietra Daunia (16 presenze), prima di finire nel mirino di numerosi club del massimo torneo dilettantistico. Una conferma meritata per uno degli alfieri della squadra ofantina, che ha conquistato con lavoro e dedizione la possibilità di esibire le sue qualità anche sul palcoscenico professionistico.

Messi in cascina gli arrivi di Capomaggio e Coccia, non faranno parte della squadra due dei principali protagonisti delle ultime annate del pallone cerignolano, Longo e Loiodice. Entrambi hanno salutato la piazza con sentiti messaggi sui social, sottolineando l’importanza dell’esperienza sul Tavoliere nel proprio percorso professionistico e che la città e i suoi tifosi resteranno impressi nei loro ricordi. Sono giorni di fermento per quanto riguarda le trattative: il direttore sportivo Elio Di Toro sta lavorando per risolvere la questione portiere e aggiungere una nuova pedina in attacco. Dopo i nomi di Saracco e Perina, si fa strada per la difesa dei pali l’ipotesi Paolo Baiocco: il 33enne romano ha giocato nelle ultime due annate e mezza con la Paganese ed è un profilo in linea con le intenzioni della dirigenza. Oltre ad un campionato in B con la Reggina, tanta serie C per un totale di oltre 280 gettoni fra i professionisti. Sul giocatore c’è da battere la concorrenza del Taranto, ma l’Audace pare in vantaggio e probabilmente si potrebbe chiudere a breve.

Per quanto concerne la prima linea, le ultime indiscrezioni si riferiscono a due elementi in particolare, su uno di essi però i contatti sono già avviati. Il riferimento è ad Alessandro Piu, attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Empoli (anche nove presenze in A nel 2015/16) e dalla carriera sempre sviluppatasi nelle serie professionistiche fra B e C. Collezionate nell’ultima stagione 30 presenze e 9 reti con la maglia della Pro Patria (girone A di C), la seconda punta rappresenta un obiettivo concreto per il sodalizio cerignolano. Più sfumata sembra la pista che porta a Daniele Paponi, svincolatosi dal Bari: il classe 1988 è seguito anche da Gubbio e Monopoli, da non sottovalutare anche l’interesse del Catania, il quale potrebbe ripartire da lui in vista dell’iscrizione alla prossima serie D.