Audace Cerignola rullo compressore, facile vittoria a Marigliano (0-3)

Anche a Marigliano, l’Audace Cerignola fa un sol boccone degli avversari: vittoria 0-3 in una gara che poteva rivelarsi insidiosa e invece si è trattato dell’ennesimo trionfo stagionale, esibendo ancora una volta dimostrazione di grandissima solidità. Pazienza cambia sei undicesimi rispetto al match con la Nocerina: tornano titolari nelle tre linee di reparto Russo, Manzo, Spinelli, Giacomarro, Tascone e Strambelli, quest’ultimo compone il tridente assieme a Malcore e Loiodice. Nessuna sorpresa nella Mariglianese, il 4-3-3 di Sanchez vede il tridente assortito con Rimoli, Esposito e Aracri. Subito propositivo il Cerignola, con alcune conclusioni fuori misura nelle battute iniziali: al 12′ Loiodice fa tutto bene, si gira e calcia dalla distanza, con Maione a deviare con un colpo di reni in corner giovandosi anche dell’aiuto della traversa (12′). Replicano i campani con l’inserimento di Palumbo su una bella manovra, Manzo sventa la minaccia. Il pallino è sempre dei gialloblu, che passano al 24′: azione sviluppatasi sulla destra, Giacomarro arriva sul fondo e fa partire un tracciante basso raccolto sul secondo palo dal liberissimo Tascone per il comodo appoggio in rete e la quinta marcatura stagionale del centrocampista. Due giri di lancette più tardi, Esposito va in gol per la Mariglianese ma l’assistente aveva già segnalato la posizione di fuorigioco. Nel finale di frazione, a seguito di un fallo a favore della propria squadra, Faiello usa condotta violenta nei confronti di Spinelli, guadagnandosi il rosso diretto sventolato dall’arbitro Marchioni. Si va al riposo con l’Audace avanti di un gol.

In superiorità numerica, gli ofantini controllano agevolmente le rarissime iniziative avversarie: Giacomarro impatta un centro di Loiodice deviato da un difensore, il tiro però si spegne sull’esterno delle rete. Il raddoppio è servito al 65′: Russo pesca Malcore, che scatta sul filo dell’offside, avanza e supera Maione sul primo palo, cogliendo la ventunesima gioia personale in campionato. Gli uomini di Pazienza sul velluto, fraseggio ad ampio respiro e il morbido destro di Loiodice finisce appena alto. L’unica (e nemmeno poi tanto) occasione dei biancazzurri al 70′, quando Esposito non trova alcun compagno in area sul lancio di Aracri. Intorno alla mezzora della ripresa, Loiodice crossa per il subentrato Palazzo, il cui colpo di testa è fuori misura. La capolista chiude in bellezza: cronometro sull’88’, Dorval sulla corsia mancina favorisce il rimorchio di Longo, conclusione vincente di prima sul palo lungo e terza realizzazione in otto giorni per l’ex Taranto.

Restano otto i punti di vantaggio sul Francavilla per i gialloblu, giunti a ventinove risultati utili fra campionato e coppa: numeri impressionanti a certificare un ritmo in ogni caso assai difficile da sostenere per le concorrenti, tant’è che i lucani restano ormai l’unica antagonista. Domenica prossima al “Monterisi” andrà in scena il più classico dei testacoda, ospite la Virtus Matino, sconfitta in casa oggi dal Lavello.

MARIGLIANESE-AUDACE CERIGNOLA 0-3

Mariglianese (4-3-3): Maione, Micillo, Tommasini, Varchetta, Arrivoli, Faiello, Langella (71′ Ragosta), Palumbo (59′ Marzano), Rimoli (51′ Massaro, dal 71′ De Martino), Esposito, Aracri (80′ Tagliamonte). A disposizione: Cafariello, Pantano, De Giorgi, Strazzullo. Allenatore: Luigi Sanchez.

Audace Cerignola (4-3-3): Trezza, Russo, Manzo, Allegrini, Dorval, Giacomarro (58′ Longo), Spinelli (85′ Vitiello), Tascone, Strambelli (77′ Ciccone), Malcore (72′ Palazzo), Loiodice (85′ Agnelli). A disposizione: Tricarico, Botta, Mincica, Sirri. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 24′ Tascone, 65′ Malcore, 88′ Longo.

Ammoniti: Palumbo (M); Allegrini (AC). Espulso: Faiello (M) al 44′ per condotta violenta.

Angoli: 0-8. Fuorigioco: 3-1. Recuperi: 1′ pt, 3′ st.

Arbitro: Marchioni (Rieti). Assistenti: Martinelli-Claps (Potenza).