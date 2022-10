Audace Cerignola-Taranto, fra i professionisti la sfida fra le ultime due regine del girone H di D

Secondo turno infrasettimanale nel girone C di serie C: il calendario consegna all’Audace Cerignola il derby interno con il Taranto al “Monterisi”. I ragazzi di Michele Pazienza non hanno potuto gioire a dovere per l’ottimo punto strappato ad Avellino, in una gara che ha (una volta ancora) messo in vetrina il carattere e la volontà di non mollare mai da parte dei gialloblu, malgrado la situazione di svantaggio sia nel punteggio che nel conto degli uomini in campo. Un risultato del genere non può che caricare l’ambiente a tutto tondo, in primis squadra e staff tecnico e di riflesso anche una tifoseria che anche in Irpinia è giunta assai numerosa nel sostenere i propri beniamini. Procede con rassicuranti segnali il processo di costruzione di un gruppo sempre più inserito nella categoria, abile a soffrire e venire a capo di situazioni complicate e sfavorevoli. Qualche giornata storta ci può stare, ma risultati come quello del “Partenio-Lombardi” innalzano sostanzialmente l’autostima e la mentalità di un organico valido e di qualità, come ha tenuto a sottolineare mister La Porta dopo il match con i biancoverdi. Domani altro test di rilievo per proseguire lo stazionamento nelle zone tranquille della classifica: un ulteriore passo in avanti sarebbe il viatico migliore per la nuova, ostica trasferta di Pescara sabato prossimo.

Scontata la squalifica, Pazienza riprenderà il suo posto in panchina e, pur se è difficile rinunciare agli undici di partenza che tanto bene hanno fatto nelle ultime due uscite, l’esigenza di bilanciare le forze probabilmente avrà la meglio sulle scelte da operare. Gonnelli è stato appiedato per due turni dal giudice sportivo dopo il rosso di Avellino, in difesa infatti le opzioni per il tecnico sono più risicate rispetto agli altri reparti. Le alternative d’altronde non mancano: Capomaggio, Langella, Ruggiero e D’Andrea i possibili candidati in caso di parziale turnover.

Il Taranto occupa la tredicesima posizione con 9 punti ed uno score complessivo di tre vittorie e cinque sconfitte, senza aver mai pareggiato finora. Partiti con Di Costanzo in panchina, dopo due turni la guida tecnica dei rossoblu è passata al vulcanico Eziolino Capuano con la missione di conseguire la salvezza per una rosa allestita prevalentemente di giovani. Fra le pedine più esperte giunte dal mercato, si segnalano il difensore Manetta, il centrocampista Provenzano e l’attaccante Infantino. Altri innesti sono stati pescati fra gli svincolati, ossia l’altra punta Raicevic, il centrocampista argentino Chapi e Formiconi nel reparto arretrato. Finora gli jonici sono sempre tornati a mani vuote dalle quattro trasferte sin qui sostenute, sette le reti realizzate (occhio al classe ’98 Guida, a quota quattro nella classifica marcatori) mentre la retroguardia concede parecchio, dato che sono 14 i gol al passivo. Il 2-0 inflitto sabato alla Juve Stabia fa sperare al Taranto di poter innestare un cammino più regolare, il modulo adottato sarà il classico 3-5-2 dell’allenatore campano.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale alla serie D 2020/21: il 7 febbraio 2021 il match si concluse sullo 0-0. Calcio d’inizio alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Monaldi, della sezione di Macerata.