Audace Cerignola, tesserato il portiere classe 2002 Salvatore Trezza

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del portiere Salvatore Trezza: under, classe 2002, 191 cm d’altezza, di proprietà del Padova (serie C), in questo primo scorcio di stagione ha militato nella Fermana (serie C). I suoi primi passi si riferiscono alle giovanili di SPAL e Aprilia, poi la consacrazione a Padova. Nella stagione 2020/21 matura la sua prima esperienza in serie D difendendo la porta del Campodarsego, formazione con la quale conquista la salvezza tra i semi-professionisti.