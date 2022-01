Auguri Cerignola, «per ogni fine c’è un nuovo inizio»

Si è concluso un anno carico di emozioni per la città di Cerignola: dal difficile periodo pandemico all’elezione del nuovo Sindaco la città ha conosciuto diverse fasi. Ma tutto è già passato. Oggi è il tempo del presente, anzi del futuro. Perché il 2022 sarà l’anno della costruzione di un futuro nuovo per Cerignola. Nuovo, appunto. Non travestito di novità. Non la solita minestra riscaldata. Un anno, quello trascorso, che ha visto chiudere decine di attività commerciali, famiglie che hanno vissuto e vivono in povertà, minori a rischio dispersione (più del passato), impoverimento culturale (soprattutto in età scolare), emarginazione e storie che non trovano spazio nel mainstream cittadino. Di questo si dovrà occupare la politica, prima ancora che di edilizia, Pug e appalti.

Da ottobre Cerignola ha un nuovo Sindaco, l’ex-deputato Francesco Bonito, uomo di sinistra dal quale la città si aspetta politiche si centrosinistra. Sono passati i primi mesi, nei quali Bonito e la sua squadra si sono ambientati a Palazzo di Città. Ora è il tempo dei fatti, trascorso quello degli alibi del «chi c’era prima…». Famiglie e attività commerciali le priorità, senza tralasciare i minori dei quartieri popolari. Su un binario parallelo la raccolta e smaltimento dei rifiuti (con tutto ciò che è connesso), il decoro urbano e le politiche culturali. Non festicciole e sagre. Un progetto culturale ampio e inclusivo che tenga dentro sistema scolastico, associazionismo, cooperative e politiche sociali. Progetto del quale non solo gli assessori di riferimento ma l’intera amministrazione deve farsi carico; che sia più sostanziale e mono luminoso (e costoso, in proporzione) delle luci del Natale.

Le premesse per far bene ci sono. Ci vuole buona volontà, meno vincoli e isterismi. C’è tempo per dare ad ognuno l’opportunità di far bene e di mettersi in mostra. In filigrana: gli incarichi ruoteranno e tutti, prima o poi, potranno mettere al servizio della collettività le proprie capacità. Al Sindaco, che tanto ha insistito sulla questione legalità in campagna elettorale, il compito di sollecitare i vertici provinciali di sicurezza (Questore e Prefetto). Il nuovo Commissariato, che terrà dentro Publica Sicurezza e sezione Stradale, all’interno dell’ex-Enel all’imbocco di via Candela, deve essere realtà nel più breve tempo possibile. Per il bene della città. Sempre a proposito di Forze dell’Ordine, questa città ha bisogno di ulteriori unità. Pochi gli uomini a disposizione del vice Questore Loreta Colasuonno, tante le “urgenze” da sbrigare. E nonostante vi siano volanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza il territorio, particolarmente vasto, meriterebbe più risorse. E magari anche un Commissariato di Primo Livello. Uguale situazione di sofferenza anche per la Polizia Locale, particolarmente sotto organico. Il ritorno in strada è però già una buona notizia.

«Per ogni fine c’è un nuovo inizio». E’ questo l’augurio migliore che si può fare a questa città, che, nonostante i tanti problemi, mostra nelle difficoltà sempre il suo volto migliore. Solidarietà e soccorso nei confronti di chi sta peggio sono i tratti distintivi che, anche in periodo di pandemia, l’hanno contraddistinta. Lanotiziaweb continuerà a raccontarvi il bello e il brutto di questa città, le storie a lieto fine e quelle più opache, sicuri che ogni lettore si aspetta esattamente questo. Nel 2021 siete stati (a leggerci) ancor più del precedente anno. Questo ci basta per esser certi di aver ben operato, con la conferma di questo giornale come “il più letto” in città. Dunque Auguri Cerignola. Che questo 2022 sia un nuovo inizio!